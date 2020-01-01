يفقد الوزن ويقوي المناعة ويحارب الأمراض.. فوائد البندق على الصحة

يتناول الكثيرون في شهر رمضان المكسرات من اللوز والعين الجمل والبندق والكاجو ويستخدمونه في الأطعمة من الأرز بالخلطة، ورغم أن هذه التسالي موجودة طوال العام وتحتوي على فوائد عدة لعلاج عدد من الأمراض إلا أن التركيز عليها يكون في هذه الفترة.

وترصد "الوطن" فوائد البندق، وأهمية استخدامه في الوجبات الصحية أو تناوله بمفرده، وفقا لموقع "healthline" و"mayoclinic" و"organic facts" و"bbc good food".

فوائد البندق

- يعمل على علاج الإمساك ويقي منه.

- يحمي من خطر الإصابة بأمراض السرطان.

- يحمي العضلات والعظام في الجسم ويقويها.

- يحافظ على صحة الأسنان ويقويها لاحتوائه على الكالسيوم.

- يقوي المناعة ويحارب الأمراض.

- يقاوم ظهور الشيخوخة.

- يساعد في فقدان الوزن، كونه يحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تزيد الشعور بالشبع ويقلل من الإحساس بالجوع.

- يخفض معدل الكوليسترول الضار في الجسم.

- يتخلص من ظهور حب الشباب.

- غني بالحديد، ما يجعله يقي من الإصابة بمرض فقر الدم.

- يحمي البشرة من الجفاف ويحافظ على رطوبتها.

- عند وضع زيت البندق على الجلد يحميه من آثار التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، كما أنه آمن على البشرة الحساسة.

أضرار البندق

أضرار البندق قليلة، تكون لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية ضده، وعندما تكون مصادره غير آمنة وتحتوي على ملوثات كيميائية، كما أن الإفراط في تناول البندق يؤدي إلى غازات المعدة والشعور بالغثيان والقيء وصعوبة في عملية الهضم.