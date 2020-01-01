يفقد الوزن ويقوي المناعة ويحارب الأمراض.. فوائد البندق على الصحة

06:47 ص | الجمعة 15 مايو 2020
البندق

البندق

كتب: منة العشماوي

أخبار متعلقة

نصحت به مبادرة 100 مليون صحة.. ما فوائد فيتامين "د"؟

نصحت به مبادرة 100 مليون صحة.. ما فوائد فيتامين "د"؟

"استغله في رمضان".. فوائد الدوم المذهلة في علاج الأمراض وتقوية المناعة

"استغله في رمضان".. فوائد الدوم المذهلة في علاج الأمراض وتقوية المناعة

فوائد قشر الرمان على المعدة والجلد والجسم

فوائد قشر الرمان على المعدة والجلد والجسم

ملك وجبة السحور .. تعرف على فوائد الفول فى رمضان

ملك وجبة السحور .. تعرف على فوائد الفول فى رمضان

يتناول الكثيرون في شهر رمضان المكسرات من اللوز والعين الجمل والبندق والكاجو ويستخدمونه في الأطعمة من الأرز بالخلطة، ورغم أن هذه التسالي موجودة طوال العام وتحتوي على فوائد عدة لعلاج عدد من الأمراض إلا أن التركيز عليها يكون في هذه الفترة.

وترصد "الوطن" فوائد البندق، وأهمية استخدامه في الوجبات الصحية أو تناوله بمفرده، وفقا لموقع "healthline" و"mayoclinic" و"organic facts" و"bbc good food". 

فوائد البندق

- يعمل على علاج الإمساك ويقي منه.

- يحمي من خطر الإصابة بأمراض السرطان.

- يحمي العضلات والعظام في الجسم ويقويها.

- يحافظ على صحة الأسنان ويقويها لاحتوائه على الكالسيوم.

- يقوي المناعة ويحارب الأمراض.

- يقاوم ظهور الشيخوخة.

- يساعد في فقدان الوزن، كونه يحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تزيد الشعور بالشبع ويقلل من الإحساس بالجوع.

- يخفض معدل الكوليسترول الضار في الجسم.   

- يتخلص من ظهور حب الشباب.

- غني بالحديد، ما يجعله يقي من الإصابة بمرض فقر الدم.

- يحمي البشرة من الجفاف ويحافظ على رطوبتها.

- عند وضع زيت البندق على الجلد يحميه من آثار التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، كما أنه آمن على البشرة الحساسة.

أضرار البندق

أضرار البندق قليلة، تكون لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية ضده، وعندما تكون مصادره غير آمنة وتحتوي على ملوثات كيميائية، كما أن الإفراط في تناول البندق يؤدي إلى غازات المعدة والشعور بالغثيان والقيء وصعوبة في عملية الهضم.

 

الأكثر قراءة

اكتشاف خطير في أجساد المتعافين من كورونا

اكتشاف خطير في أجساد المتعافين من كورونا

أجرى مجموعة من العلماء بمستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، تحليلا لـ412 شخصًا تعافوا من فيروس كورونا.
تحذير.. كمامة الوقاية من كورونا ربما تصبح مميتة في هذه الحالة

تحذير.. كمامة الوقاية من كورونا ربما تصبح مميتة في هذه الحالة

تسببت الكمامة الطبية في مشكلة رئوية حادة لشاب من مدينة ووهان الصينية، إذ سقط على الأرض فجأة نتيجة الركض لمسافة تزيد عن 3 كيلومترات وهو يرتديها متبعا إجراءات الو
"استهتار ونصائح ومعاناة".. القصة الكاملة لرحيل شاب مصري بسبب كورونا

"استهتار ونصائح ومعاناة".. القصة الكاملة لرحيل شاب مصري بسبب كورونا

ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو للشاب المصري، محمد النادي الذي وافقته المنية بسبب كورونا
"رضوان هيعدم فتحي" هل حرقت الطفلة مريم أحداث مسلسل البرنس؟

"رضوان هيعدم فتحي" هل حرقت الطفلة مريم أحداث مسلسل البرنس؟

حقيقة حرق الطفلة مريم ابنة رضوان البرنس في المسلسل أحداثه قبل نهايته
صلاة التهجد.. عدد ركعاتها وكيفية أدائها وأفضل الأدعية المستحبة فيها

صلاة التهجد.. عدد ركعاتها وكيفية أدائها وأفضل الأدعية المستحبة فيها

كل ماتريد معرفته عن صلاة التهجد وكيفيتها وعدد ركعاتها وحكمها