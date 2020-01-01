يقي من أمراض كثيرة.. فوائد البلح باللبن المذهلة في رمضان

09:14 ص | الإثنين 11 مايو 2020
البلح باللبن

البلح باللبن

كتب: منة العشماوي

أخبار متعلقة

نصحت به مبادرة 100 مليون صحة.. ما فوائد فيتامين "د"؟

نصحت به مبادرة 100 مليون صحة.. ما فوائد فيتامين "د"؟

"استغله في رمضان".. فوائد الدوم المذهلة في علاج الأمراض وتقوية المناعة

"استغله في رمضان".. فوائد الدوم المذهلة في علاج الأمراض وتقوية المناعة

فوائد قشر الرمان على المعدة والجلد والجسم

فوائد قشر الرمان على المعدة والجلد والجسم

دراسة: 9 فوائد لحظر التجوال رغم عيوبه.. أبرزها التقارب الأسري

دراسة: 9 فوائد لحظر التجوال رغم عيوبه.. أبرزها التقارب الأسري

يعتبر مشروب التمر والحليب أو "البلح بالبن"، كما يطلق عليه، من المشروبات الرمضانية المفضلة لدى الكثيرين كما يستخدمه الكثيرون كطعام قبل تناول الفطار وربما لا يعلم البعض فوائده العديدة.

وترصد "الوطن" فيما يلي فوائد التمر والحليب لعلاج عدد من الأمراض والوقاية منها وفقا لموقع "medical news today" و"organic facts" و"food nd tv".

فوائد التمر

- يساعد في إدرار البول.

- يخلص الجسم من السوائل المحبوسة به مما يساعد في علاج السمنة.

- ينظف الكبد وغسل الكلى طبيعياً بمجرد تناوله.

- يعمل على علاج السعال والبلغم في حالات البرد ونزلات الإنفلونزا.

- يحمي من الإصابة بأمراض السرطان.

- يحمي صحة العين ويمنع جحوظها.

- يعد مهدئا طبيعيا للأعصاب وصديقا للجهاز العصبي في الجسم.

- يقلل من أعراض طنين الأذن وضعف الأعصاب السمعية.

- غني بالفيتامين ب 12 الذي يقوي الأعصاب في الجسم.

- يلين الأوعية الدموية في الجسم بالإضافة إلى أن التمر ضمن أهم الأطعمة الصحية.

- يرطب الأمعاء.

- يقاوم التهابات الجسم بأنواعها مثل التهاب المفاصل والتهاب  الشرايين والتهاب الجهاز الهضمي.

- يحفز عمل وأداء الغدة الدرقية.

- غني بالألياف مما يؤدي إلى الشبع وامتلاء البطن لفترة كبيرة.

- يعالج أمراض فقر الدم والأنيميا لاحتوائه على الحديد.

- يحافظ على صحة القلب ويقي من النوبات القلبية.

- يقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

- يقوي عضلات الجسم والمفاصل ويزيد من مرونتها.

فوائد الحليب

- يمد الجسم بالكسيوم لحماية العظام من الهشاشة ونموها وللحفاظ على الأسنان.

- غني بالفيتامينات والبروتين والأحماض الدهنية.

- يمد الجسم بفيتامين د الذي يحتاجه.

- يقلل من الإصابة بأمراض السكري والنوبات القلبية.

- يساعد على فقدان الوزن وحرق الدهون.

- يعمل التمر والحليب على وقف إنتاج الخلايا الدهنية في الجسم.

- يعمل على نمو الشعر ودعمه وتقويته ويمنع تساقطه.

- يعزز إنتاج هرمون السيرتونين المهدئ.

الأكثر قراءة

بعد إثارته الجدل.. سر إطلاق اسم "الكبوس" على منتج شاي

بعد إثارته الجدل.. سر إطلاق اسم "الكبوس" على منتج شاي

"شاي الكبوس".. منتج انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وأثار تساؤلات الكثيرين حول معناه
"دارس قانون".. وكيل نيابة مشهد المحكمة في "البرنس" يكشف كواليس المرافعة

"دارس قانون".. وكيل نيابة مشهد المحكمة في "البرنس" يكشف كواليس المرافعة

في الحلقة الـ14 من المسلسل الدرامي "البرنس" لفت مشهد هجوم المرافعة، انتباه العديد من المتابعين كأكثر مشهد تأثيرا والبعض الآخر رآه مبالغا
ما حقيقة تأخر فصل الصيف في العالم؟.. الأرصاد الجوية توضح

ما حقيقة تأخر فصل الصيف في العالم؟.. الأرصاد الجوية توضح

منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم أن علماء الرصد الجوي يتوقعون تأخر فصل الصيف في العالم أجمع بسبب تحسن حالة طبقة الأوزون في الفترة الأخيرة
باحثون: كوكب الأرض قد يتعرض لدرجات حرارة تتجاوز التحمل البشري

باحثون: كوكب الأرض قد يتعرض لدرجات حرارة تتجاوز التحمل البشري

توقع باحثون أن يواجه كوكب الأرض ارتفاعا في درجات الحرارة "لا تطاق" خلال عدة عقود، في حال استمرار معدل تغير المناخ، وذلك حسب دراسة صدرت مؤخرا.
الأمم المتحدة تحذر من كارثة تهدد ملايين البشر حول العالم بسبب كورونا

الأمم المتحدة تحذر من كارثة تهدد ملايين البشر حول العالم بسبب كورونا

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن العالم يمكن أن يواجه المجاعات إذا لم يتم التعهد بتقديم أموال كافية لمكافحة آثار الفيروس التاجي المستجد