"سكر وعمر" بريشة وعدسة محمد صلاح: تحمست لنجمي بــ100 وش

04:17 م | الأحد 17 مايو 2020
محمد صلاح مع رسوماته

محمد صلاح مع رسوماته

كتب: فادية إيهاب

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"أنا أنا بنوته سكر وكيوته لكن عايزاك تحذر قلبي".. على خلفية تلك الكلمات الشهيرة من تتر مسلسل بـ100 وش، ظهر شاب يحاكي تفاصيل مقدمة العمل الدرامي فضلا عن رسمه للفنانين نيللي كريم، وآسر ياسين، "سكر وعمر"، بطلي المسلسل.

نيللي كريم شاركت عمل صلاح 

الشاب هو محمد صلاح، البالغ من العمر 26 عاما، والذي نشر عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، فيديو وهو يرسم أبطال مسلسل بـ100 وش، حتى أن الفنانة نيللي كريم، شاركت عمله عبر صفحتها وأبدت إعجابها بها. 

السبب وراء رسم "صلاح"، خريج كلية الهندسة، لنجوم مسلسل بـ100 وش، هو حبه لـ"نيللي وآسر"، وتحمسه لرؤيتهما في عمل واحد معا، فضلا عن إعجابه بتتر المسلسل؛ ليقرر رسمهما وعرض عمله بطريقة مختلفة دامجا بين الرسم وأغنية مليونير؛ ليبرز أيضا مواهبة المتعددة سواء الرسم أو التصوير أو التمثيل أو المونتاج، بحسب ما قاله لـ"الوطن".

موهبة وشغف "صلاح" بالرسم منذ صغره، جعلاه يتقن أعماله حتى أن الأخير الخاص بمسلسل بـ100 وش، استغرق نحو 4 أيام ما بين الرسم والتصوير والمونتاج، معتمدا على أدوات بسيطة كأقلام الرصاص، والأخرى المخصصة لتسييح الرصاص، وأستيكة فحم لتوزيع الإضاءة. 

وعند انتهاء "صلاح" من رسمته، شاركها عبر صفحته على فيس بوك؛ لتنهال عليه التعليقات ما بين إعجاب وإشادة، قائلا: "فرحت إني قدرت أوصلهم الفكرة زي ما كنت حابب.. وفرحت بتقدير الفنانة الجميلة نيللي كريم، للفيديو، واتبسطت انه عجبها، وإن شاء الله أقدر أوصلها البورتريه هدية ليها في أقرب وقت، مع الفنان آسر ياسين".

رسمة صلاح لنجوم بـ100 وش، لم تكن الأولى، فسبق أن صمم العديد من الرسومات للنجوم بطرق مختلفة سواء الرسم ثلاثي الأبعاد 3D، أو الرسم بالنسكافيه التي تعد الخامة المفضلة له.

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