آسر ياسين VS كريم فهمي.. الاعتراف بالحب في ميزان الفتيات: حقي أتخطف

02:47 م | الثلاثاء 12 مايو 2020
آسر ياسين VS كريم فهمي

آسر ياسين VS كريم فهمي

كتب: فادية إيهاب

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8 كلمات فقط هي ملخص آخر مشهد بالحلقة 18 من مسلسل بـ100 وش، والتي انتهت باعتراف آسر ياسين، بحبه لنيللي كريم؛ ليخطف الأنظار ويتصدر تريندات موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وفي نفس الوقت زاحمه الفنان كريم فهمي، عبر الهاشتاجات الأكثر تداولا، نظرا لمشاهده الرومانسية مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في مسلسل ونحب تاني ليه؟ بعدما عرض الزواج عليها. 

آسر ياسين وكريم فهمي يحتلان تريند "تويتر"

واحتلت أسماء "آسر ياسين، مراد السويفي، كريم فهمي"..  قائمة التريندات بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وتنوعت التعليقات بين الدهشة والإعجاب بمشاهد آسر ياسين وكريم فهمي، بجانب بداية التفرقة بين طريقة كل منهما في التعبير عن حبه خلال الأعمال الدرامية. 

وكتب حساب يحمل اسم دعاء محمد: "أسيب آسر ياسين بيحب في نيللى كريم، أدخل على كريم فهمي، يخطف قلبي أنا مش قلب ياسمين عبدالعزيز.. هو في كده بجد؟، من حقي أتخطف".

فيما دونت نورهان أحمد: "كريم فهمي وآسر ياسين، الاتنين قالوا بحبك بحلقات النهارده، وبحبك بتاعت آسر، أحلى الصراحة، وخلينا نتفق إن بحبك اللي في نص الكلام بدون سياق بتخطف الواحد". 

وبخلاف التعليقات، انهالت الفيديوهات الساخرة والكوميكسات عبر فيس بوك، وتويتر، والتي من بينها: 

مسلسل ونحب تاني ليه، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، سمر مرسي، وتدور قصته في إطار اجتماعي رومانسي، عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهي بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر، في دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي، بدور عشيقها. 

أما مسلسل "بـ100 وش"، بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، وعلا رشدي، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكري، من تأليف أحمد وائل.

ويعرض على قناة "الحياة" الساعة 7:30 مساء، بالإضافة إلى قناتي "دبي" و"الحياة دراما".  

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