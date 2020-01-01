لقطة كوب الشاي تخطف الأنظار في مسلسل بـ 100 وش.. وآسر ياسين: بنجتني

لفت ظهور كوب شاي وانسكابه بأحد مشاهد الحلقة 16 من مسلسل بـ 100 وش، أنظار المشاهدين، بعدما جلس عليه الفنان آسر ياسين، بالخطأ، وأكمل تمثيل المشهد وكأن شيئا لم يكن.

آسر ياسين يعلق على لقطة كوب الشاي عبر تويتر

وبدأت القصة حينما غرد حساب يحمل اسم "روئ أشرف" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "آسر ياسين قعد على كوباية الشاي ومش بعيد يكون اتلسوع وكمل تمثيل المشهد عادي ومحسسش العصابة ولا حسسنا انه بيتحرق والجميل انه محسسش نجلاء اكمنها يعني لا ليها قريب ولا حبيب ولا غريب".

وتفاعل عدد كبير من رواد تويتر، مع تدوينة "رؤى"، كما تفاعل آسر ياسين، مع التغريدة قائلا: "بنجتني".

وتنوعت التعليقات حول المشهد الدرامي ما بين سخرية وإعجاب، فيما رأى آخرون أن ما قام به مشهد واقعي وطبيعي.

ومن بين تعليقات رواد تويتر، كتب حساب يحمل اسم "خلود": "مكنتش كوباية شاي قعد عليها آسر ياسين يعني، وبعدين ما أكيد الشاي بارد، ومفيهوش غير شوية صغيرين كمان، بطلو أڤورة بقي".

وكتب طارق: "لو ناخد بالنا بقى في المشهد اللي بعده لما قام كوبايه الشاي مكنتش موجودة، بلص إن مكنش في أي أثر لتفل الشاي على الترابيزة، وده يدل على إنهم اكتشافوا غلط آسر ياسين ساعتها فنضفوا الحتة وصوروا بعد كده من الزاوية التانية علشان ما يعيدوش تصوير المشهد من الأول تاني".

مسلسل بـ100 وش، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، ونخبة من النجوم. إخراج كاملة أبو ذكري.