"نجاة من الهم أو خلل في الدين".. تفسير العطش في المنام: حسب الموقف

لا يقتصر الشعور بالعطش على الواقع فقط، ولكن قد يشعر الإنسان في منامه بالعطش، ويحاول شرب المياه.

وهناك من يرى في المنام، أنه قد تناول المياه بعد عطشه، وآخرون لا ينجحون في شرب المياه، ولكن في كل الأحوال يوجد تفسيرات حول هذا الحلم.

وترصد "الوطن"، تفسير الشعور بالعطش في المنام، وفقا لقاموس تفسير الأحلام للنابلسي ولابن سيرين:

تفسير العطش للنابلسي

- العطش في المنام يدل على فساد في الدين.

- من رأى أنه يشعر بالعطش وأراد أن يشرب فإنه ينجو من هم.

- وإن رأى الشخص أنه يريد أن يشرب المياه ولا يستطيع، فيدل ذلك على أنه لا ينال حاجته التي يرغبها، والعطش دال على التخلق بأخلاق أهل الفتنة.

- ومن رأى أنه يشعر بالعطش فإنه بحاجة إلى الزواج.

- والظمأ في المنام يدل على توقف حال ذوي العقارات والزرع وربما دل على الفقر وتوقف حال ذوي الكسب والشوق للغائب.

تفسير العطش والجوع لابن سيرين

- العطش في التأويل هو خلل في الدين.

- من رأى أنه يشعر بالعطش وأراد أن يشرب من نهر فلم يشرب، فإنه يخرج من حزن، لقوله تعالى، في قصة طالوت: "إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني".

- وقيل إن من أراد أن يشرب لكنه لم يشرب، لم يظفر بحاجته.

- ومن شرب الماء البارد أصاب مالا حلالا، وإن رأى أنه ريان من الماء دل على صحة دينه واستقامته وصلاح حاله فيها.

- أما الجوع، يدل على ذهاب مال وحرص في طلب معاش.

- والأكل يختلف في أحواله، وقيل إن الجوع خير من الشبع، والري خير من العطش، ومن رأى أنه جائع أصاب خيرا ويكون حريصا.

- ومن رأى أن شخص آخر دعاه إلى الغذاء دل ذلك على سفر بعيد، لقول الله تعالى: "لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا"، فإن دعاه إلى الأكل نصف النهار فإنه يستريح من تعب، وإن دعاه في العشاء، فإنه يخدع رجلا ويمكر به قبل أن يخدعه هو.

- وإن رأى الشخص أنه تناول طعاما وانهضم، فإنه يحرص على السعي في حرفته.

- والشبع في المنام، تحصيل المعاش وعود المال.