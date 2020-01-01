احذر من الشمس.. "أستاذ تغيرات مناخية" يقدم نصائح لتفادي ارتفاع الحرارة

11:07 ص | الأحد 17 مايو 2020
ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة

كتب: منة العشماوي

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تشهد مصر ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل كبير هذه الفترة، ما يجعل الكثيرون يتأثرون بهذه الأجواء خاصة في شهر رمضان، أي في فترة الصيام.

وقال الدكتور محمد علي فهيم أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية لـ "الوطن"، إنّ البلاد تتعرض لموجة طويلة شديدة الحرارة تتجاوز الحرارة فيها الـ40-44 °م نهارا على معظم الأنحاء منذ 14 مايو الماضي وحتى 19 مايو المقبل، مع سرعات رياح متوسطة إلى عالية في بعض المناطق.

وأكد أستاذ التغيرات المناخية أنّ خطورة التعرض للشمس المباشرة تزيد بسبب تقارب تعامد الشمس على مدار السرطان "أسوان"، وسيادة موجات الأشعة الشمسية قصيرة الموجة وهي الأخطر.

ويقدم فهيم بعض النصائح والتعليمات في ارتفاع درجات الحرارة، كون الجسم لم يعتد أجواء الحر خاصة مع الصيام، كما يلي:

1. شرب المياه بكثرة بعد الإفطار.

2. في السحور تناول فقط الأطعمة التي تحتوي على المياه، سواء الخضراوات الطازجة مثل السبانخ واللفت والبروكلي، أو الفواكه مثل البطيخ والكنتالوب والخيار أو الزبادي، حتى يساعد الشخص جسمه على التنظيم الحراري.

3. تناول الخضراوات الورقية التي تعطي الجسم الكالسيوم الذي يحتاجه، ويساعد في التنظيم الحراري للجسم ويمكن تناول الحبوب التي توفر الحماية من هذه الأجواء مثل الشعير.

4. الابتعاد أو التقليل من تناول المخللات والحلويات من فترة ما بعد الإفطار إلى قبل السحور والبُعد عن الأكلات الدسمة.

5. الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس، وحال كان الشخص مضطرا لذلك فعليه ارتداء غطاء رأس من القطن ومبلل بالمياه، وإعادة ذلك كل 15 دقيقة وفي جميع الأحوال لا يجب التعرض للشمس أكثر من 20 دقيقة مستمرة حتى 19 مايو.

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