اشتري من المتجول.. احذر فواكه وخضروات سريعة التلف في ارتفاع الحرارة

يعتقد الكثيرون أثناء شراءهم الخضروات والفواكه أنها طازجة معتمدين على شكلها أو أنها من أشهر المتاجر، وبعد العودة إلى المنزل لا تستمر طويلا ويكتشفون إنها أصبحت غير صالحة ويضطرون لإلقاءها في سلة القمامة، وخاصة في حال ارتفاع درجات الحرارة هذه الفترة المستمرة لمدة أسبوع تجعلهم سريعة التلف.

ويقدم الدكتور محمد علي فهيم أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية لـ "الوطن"، بعض النصائح والتعليمات التي يجب معرفتها قبل شراء الفواكه والخضروات وخاصة سريعة التلف وكيفية التعامل معهم قبل استخدامهم.

فواكه وخضروات سريعة التلف بسبب درجة الحرارة المرتفعة

شرح فهيم أن الفراولة تعتبر أكثر الفواكه سريعة التلف وكذلك الخوح والطماطم والبطيخ والخيار، ولذلك عند شراءهم لابد من التركيز في الفراولة والطماطم على القمع الأخضر: "تشوفوا دبلان أوي ولا لسه طازج، لأن بيبان من خلاله هو بقاله فترة ولا لسه جاي عشان منروحش البيت تتلف على طول وتترمي".

أما البطيخ، يكون صعب على الشخص العادي اكتشافه، ولكنه لديه القدرة على الصمود أكثر من باقي الفواكه، وبالنسبة للخيار وفقا لوصف فهيم فلابد أم يكون شكل الجلد متماسك ويفضل شراء الأصغر حجما كون الأحجام الكبيرة تكون سريعة التلف.

إجرءات التعامل مع الفواكه والخضروات في المنزل

عند العودة إلى المنزل بخلاف مشكلة فيروس كورونا، بحسب وصف فهيم، فهناك بعض التعليمات التي يجب الالتزام بها: "تغسل الحاجة بمية وتدخل التلاجة على الأقل ساعتين حتى لو استخدام طازج، لازم كل الورقيات يحصل فيها كده ويفضل قبل التلاجة غسلها بخل مخفف جدا مع ملح لضمان أن لو في أي تلوث أو مبيدات خارجية بيتخلص منها".

أضرار الفواكه والخضروات سريعة التلف

تكون أضرار الفواكه والخضروات سريعة التلف، عبارة عن تلوث غذائي وفي حال تناولها ممكن أن يشعر الشخص بتعب: "والضرر كمان إني أدفع فلوس في حاجة وتترمي على طول ومستفدش بيها".

ونصح أستاذ التغيرات المناحية، بشراء الخضروات والفواكه من البائع المتجول وليس المتجار الكبيرة أو السوبر ماركت موضحا السبب: "الراجل اللي بيلف طول النهار ده بتبقى حاجته طازة واللي بيتبقى في نهاية اليوم بيتخلص منها، لكن المحلات بيبقى الخضار بايت ويفضل رايح جاي على التلاجة فبيحدث تغيرات وبيبقى شكلها حلو بس أما ترجع البيت وسبتها شوية بره التلاجة تلاقيها ضربت".