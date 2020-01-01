غاز مسيل للدموع والثوم .. أغرب نكهات الأيس كريم في العالم

قرر صاحب أحد محلات بيع الآيس كريم ابتكار نكهة جديدة لعشاق المثلجات، وهي نكهة الغاز المسيل للدموع.

وقال صاحب المحل في هونج كونج، إن الآيس كريم عبارة عن حبوب الفلفل الأسود التي يجري طحنها وشويها وتحويلها إلى آيس كريم على الطريقة الإيطالية، ولها طعم لاذع، وفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتستعرض "الوطن" فيما يلي ، أبرز النكهات الغريبة في العالم وفقا لموقع "stanpacnet" الأمريكي و"بيزنس إنسايدر" البريطاني.

أيس كريم لحم البقر

وهو نوع منتشر في مدينة فنزويلا، ويعتمجعلى لحم البقر مع قطع من الجبن والمكرونة والأرز والموز.

أيس كريم الذرة

مصنوع من الذرة الأرجوانية في بيرو، ما يمنحه نكهة الذرة الحلوة، وتعد الذرة الأرجوانية طعام وطني في فنزويلا .

أيس كريم السباغيتي

ويشبه إلى حد كبير المكرونة الإسباغيتي حيث يتم تصنيع الجيلاتي من خلا ثقوب رفيعة لتظهر مثل المكرونة، ثم توضع عليه صلصة الفراولة لتبدو مثل صلصة الطماطم ويضاف إليه جوز الهند ليبدو وكأنه مكرونة سباغيتي بالصلصة وجبن البارميزان، وهو مشهور في ألمانيا.

أيس كريم عرق السوس

وهو مصنوع بنكهة عرق السوس المالح القوي، ولونه أسود مثل الفحم، كما انه مالح للغاية ويباع في ستوكهولم.

أيس كريم بالثوم

وهو نوع مشهور في فرنسا، ومكون بشكل رئيسي من الفانيليا والقشدة ويضاف إليه الثوم.

أيس كريم بالسمك

وهو عبارة عن أيس كريم يضاف إليه قطع من سمك القرش والأخطبوط، وهو ذو شعبية واسعة في مدينة نامجا اليابانية.