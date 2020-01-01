نكهة الغاز المسيل للدموع.. آيس كريم بالفلفل الأسود في هونج كونج

08:32 م | السبت 16 مايو 2020
لعاشقي المثلجات .. طرح نكهة جديدة للأيس كريم بالفلفل الأسود

لعاشقي المثلجات .. طرح نكهة جديدة للأيس كريم بالفلفل الأسود

كتب: لمياء محمود

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قرر صاحب أحد محلات بيع الآيس كريم ابتكار نكهة جديدة لعشاق المثلجات، وهي نكهة الغاز المسيل للدموع.

وقال صاحب المحل في هونج كونج، إن الآيس كريم عبارة عن حبوب الفلفل الأسود التي يجري طحنها وشويها وتحويلها إلى آيس كريم على الطريقة الإيطالية، ولها طعم لاذع، وفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأوضح الرجل البالغ من العمر 31 عاما، وفضل عدم ذكر اسمه، أن الهدف من النكهة الغريبة هو تذكير السكان المحليين بالاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي كانت تحدث قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن النكهة تذكر الناس بأنه لا يزال عليهم الاستمرار في الحركة الاحتجاجية وعدم فقدان شغفهم.

واختار صاحب المحل، الفلفل الأسود، لتذكير مواطني هونج كونج، بطلقات الفلفل التي أطلقتها الشرطة خلال مظاهرات العام الماضي.

وقالت أنيتا وونج، إحدى زبائن المحل، إن طعم الآيس كريم مثل الغاز المسيل للدموع، وجعلها تشعر بصعوبة في التنفس، وهي حقًا لاذعة ومزعجة، ما جعلها ترغب في شرب الكثير من الماء على الفور.

وأشار صاحب المحل، إلى أن الأيس كريم ساخن قليلاً، ولكن الزبون يشعر بتهيج في الحلق، حتى يبدو وكأنه يتنفس بالغاز المسيل للدموع. 

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، جرى إطلاق أكثر من 16 ألف طلقة من الغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات التي أثارتها التشريعات المقترحة التي من شأنها أن تسمح بتسليم المشتبهين الجنائيين إلى الصين القارية لمواجهة الاتهامات.

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