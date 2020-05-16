سخرية واتهامات.. أزمة "نادي القرن" في عيون الجمهور المصري

منذ حصول النادي الأهلي على لقب نادي القرن أثيرت حوله بعض الأحاديث منها اعتراضات نادي الزمالك على حصوله على ذلك اللقب وأنه الأحق به، وخلال الأيام الماضية، اندلعت أزمة "نادي القرن" مجددا بعدما بدأ "الأبيض" في اتخذا إجراءات فعلية للتحرك بشأن استرداد اللقب.

وأعلن رئيس الزمالك تجهيز ملف كامل من أجل تقديمه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية بخصوص سرقة اللقب، لتبدأ بعد هذا الإعلان الكثير من التصريحات من قبل المسؤولين في الناديين وتبادل النقاشات بين جمهورهم أيضا.

وعلق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي العامري فاروق على أزمة نادي القرن قائلا: "كل التهنئة لجماهير الأهلي، لأنه بعد 5 أيام من الآن ذكرى تتويج الأهلي بلقب نادي القرن".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الأهلي هو نادي القرن، وليس نحن من أعلنا ذلك، ولا نشغل بالنا بأي أمور أخرى".

تعليقات الجمهور على أزمة نادي القرن

تعليق العامري تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، الذين سخروا من هذه الأزمة فعلق حساب يحمل اسم "محمود رضا": "عايز ياخد نادي القرن علشان كان أكتر بكام بطولة وهو كان بيلعب في أفريقيا بدل الأهلي أصلا وبعدين لو بالبطولات أنت بالنسبة للأهلي مركز شباب"، وغرد محمود جمال بمقطع فيديو مجمع لهزائم متتالية للزمالك معلقا "ده فعل الفيفا بعد مطالبة الزمالك بأحقيته بلقب نادي القرن الأفريقي فضيحة"، كما توالت التعليقات الساخرة والكوميكسات فعلق محمد متهكما "احنا كان معانا خمسة أفريقيا وهما معاهم تلاتة بس وخدوا نادي القرن يا رضا، مؤامرة كونية يا رضا"، بينما علق أحد جمهور الزمالك "معروف إنه الأهلي أخد اللقب بالرشوة بس إن شاء الله هيرجعلنا حقنا".

رد فعل الفيفا بعد مطالبة الزمالك باحقيته بلقب نادي القرن الأفريقي فضيحة #كل_٦_وانتم_مفضوحين pic.twitter.com/6aSO2SbXbJ — ????Mahmoud Jamal???? (@Mahmoud62654195) May 16, 2020

احنا كان معانا خمسة افريقيا وهما معاهم تلاته بس وخدوا نادي القرن يارضا ، مؤامرة كونية يارضا pic.twitter.com/GohUZ3SFrT — M (@Muhamed_A_) August 29, 2016

ولم تتوقف الأزمة عند الجمهور فقط، وإنما نشر الحساب الرسمي للأهلي عبر إنستجرام صورة لصالح سليم، معلقا بتعليق: "6 أيام تفصلنا على احتفالنا بذكرى تتويجنا بلقب نادي القرن الأفريقي"، ليعتبره الجمهور رسالة لنادي الزمالك بأنهم الأحق بالتتويج.

وكان الراحل صالح سليم، رئيس النادي الأهلي، تسلم درع نادي القرن من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 22 مايو عام 2001 بمدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية.

ويعتقد مسؤولو نادي الزمالك بأحقية النادي في حصد لقب القرن الأفريقي لأنه كان في 2001 أكثر تتويجا بالألقاب من الأهلي الذي تعرض للمجاملة من قبل مسئولي كاف لمنحه اللقب حد وصفهم، كما قال عضو مجلس ادارة الأبيض هاني زادة "القيادات الحالية للاتحاد الأفريقي ورأيي الشخصي أفضل بكثير من القيادات السابقة".

وجهز نادي الزمالك ملفا كاملا وكون لجنة من 4 أعضاء من مجلس الإدارة بجانب بعض الخبراء المصريين والأجانب لتقديمه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية في الفترة المقبلة.