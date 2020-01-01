تفاخر واتهامات.. ذكريات نجوم مباراة 6-1 "بيبو بيفرح وبشير عايز يدبح"

في كل مناسبة يتغنى بها جمهور الأهلي فهي النتيجة الأكبر التي يستغلونها لاستفزاز جمهور الزمالك، فيعتبر جمهور "الأحمر" رقم 6 عقدة للغريم التقليدي، فدائما ما يذكرون أنفسهم وغيرهم بالمباراة الأشهر "6-1"، عام 2002، والتي تغلب فيها الأهلي على الزمالك في مباراة لم يكن يتوقع نتيجتها بهذه الطريقة أحد.

أكثر المتفائلين لم يكن يوقع فوز الأهلي بهذه النتيجة التاريخية، في ظل تألق واستقرار فريق الزمالك وحصده للبطولات هذا العام، ولكن حدث ما لم يكن يخطر على البال، في مباراة تركت طابعا خاصا لدى جمهور القطبين، فالأهلي يفرح والزمالك يحزن في كل ذكرى لهذه المباراة الشهيرة، التي انتهت بنتيجة 6-1، ويمتد هذا الشعور إلى اللاعبين أيضا.

نجوم مباراة الـ6-1 رووا تجاربهم مع مباراة القمة التي مر عليها 18 عاما، بين تبادل الاتهامات والتفاخر بهذه النتيجة وبين الحديث عن عدم توقعها، التقرير التالي يعرض أبرز تصريحاتهم في السطور التالية:

خالد بيبو

"بيبو وبشير بيبو والجون".. جملة لن ينساها جمهور الأهلي أو الزمالك، كما كانت علامة فارقة في تاريخ لاعب النادي الأحمر خالد بيبو، الذي أحرز هارتك في هذه المباراة الهشيرة، والذي اعتبرها بيبو من أحلى وأجمل فتراته الكروية مع الأهلي بصفة خاصة وكرة القدم بصفة عامة: "ذكرى طيبة نجحت في تركها بأذهان الجماهير الحمراء، والتي لن يمحوها الزمان من ذاكرتهم مهما مر عليها عشرات السنين".

وقال بيبو في تصريحات صحفية، إنه عندما يشعر بالضيق أو يمر بظرف صعبة يلجأ إلى مشاهدة المباراة بالكامل: "هي الوحيدة القادرة على تغيير حالتي النفسية بالكامل، وأشعر أنني إنسان جديد، أما جملة "بيبو وبشير.. بيبو والجون" فهي في رأسي كل يوم، كأن المباراة لعبت أمس، والحقيقة أكون سعيد جدا بسماعها وترديدها أمامي.

أحمد بلال

وتحدث أحمد بلال عن مباراة الأهلي والزمالك الشهير (6-1)، قائلا: "كنا داخلين الماتش وإحنا أعصابنا في الثلاجة بس كنا خايفين من الزمالك من جوانا، لأنه كان عنده لاعيبة مستواهم عالي جدا"، مشيرا إلى أنهم اتخذوا المباراة بنوع من التحدي ولكنهم لم يكن يتوقعون هذه النتيجة الأكبر في تاريخ الفريقين.

هادي خشبة

وروى مدافع الأهلي هادي خشبة ذكرياته مع هذه المباراة، لافتا إلى أنه بعد انتهاء الشوط اﻷول بتقدم اﻷهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف طالب البرتغالي ببذل مزيدا من الجهد ومحاولة توسيع الفارق، حتى ﻻ تصبح أمام فريق الزمالك فرصة للعودة مرة أخرى، مشيرا إلى أنه لم يتوقع هذه النتيجة الكبيرة التي انتهت عليها المباراة.

بشير التابعي

بجانب بيبو، فإن بطل هذه المباراة هو بشير التابعي بسبب جملة مدحت شلبي الشهيرة "بيبو وبشير"، والتي تحدث بشير عن ذكرياته الأليمة فيها خلال ضيافته عبر قناة تايم سبورت: "أنا كنت راجل مدافع "عسكري" في الملعب بلتزم بتعليمات المدرب فقط، ولكني وشيلت الليلة بعد ماتش 6-1.

وعن سبب الخسارة قال "كنا خسرانين 2 و3 وكنا حاسين اننا هنكسب، بس كان فيه تخاريف كتير في المباراة، رضا سيكا كان لسة جاي من السعودية وعنده غضروف ولعب أساسي، وغرور أوتوفيستر كان السبب قال بالنص "أهلي مين أنا هكسب".

وأضاف: "والماتش شغال كان نفسنا الحكم يصفر كانت النتيجة ممكن تطلع أكبر من كدة بكتير، جمهور الزمالك بيشتمنا وجمهور الأهلي عامل ضغط رهيب علينا في الملعب، ومكانش حد قادر يعمل حاجة كل اللى بياخد الكرة عاوز يهرب منها".

وشدد التابعي: "لم أكن أنا المكلف بمراقبة خالد بيبو من الأساس، ولكن تامر عبد الحميد هو الذي كان مخولا بهذا الأمر ولكنه لا يحب اللعب كمساك، وتحملت أن هذا الأمر خاصة في الكرة الشهيرة التي علق عليها الكابتن مدحت شلبي".

وتابع: "كنت هتجنن ولم أكن قادرا على الخروج من بيتي بعد المباراة، وحدثت لي مشاكل كثيرة في الشارع وأي شخص كان ينطق اسم بيبو أمامي كنت أريد ذبحه بالسكين".

رضا سيكا

بينما قال رضا سيكا نجم فريق الزمالك والإسماعيلي السابق، أن هذه مباراة القمة شهدت تخاذل عدد كبير من لاعبي الفريق الأبيض ما أدى إلى الهزيمة العريضة.

وقال سيكا، خلال حواره مع هاني حتحوت، في برنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه و3 لاعبين آخرين فقط هم من لم يتخاذلوا في المباراة، مضيفًا: "أنا وحسام حسن وإبراهيم حسن ومحمد عبد المنصف فقط لم نتخاذل".

وأضاف: "هناك اجتماع شهد حضور عدد من اللاعبين ليتفقوا على عدم تقديم كل ما لديهم أمام الأهلي، حتى يرحل المشرف العام على كرة القدم وقتها، والذي يشغل منصب رئيس النادي في الوقت الحالي".

وتابع: "إذا تابعت أداء لاعبي الزمالك في هذه المباراة سترى بوضوح أنه كان هناك تخاذلًا منهم وعدم تقديم كل ما لديهم في الملعب".

واستكمل: "أخبرت أوتوفيستر أنني أجريت عملية تنظيف بغضروف الركبة منذ يومين فقط وأنني غير قادر على المشاركة، لكنني فوجئت به أنا وخالد الغندور يخبرني بمشاركتي أساسيًا".

طارق السيد

ويبدو أن هذه المباراة كان لها تبعاتها من الاتهامات، فخرج طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن صمته ليرد على ما قاله رضا سيكا، نجم الزمالك والإسماعيلي الأسبق، فيما يخص مباراة الأهلي والزمالك.

وقال طارق السيد "كلام غير منطقي وليس له أساس من الصحة، "طيب ما هو كان بيلعب.. كان متخاذل هو كمان!"، هذا كلام لا يليق بلاعب لعب لنادي الزمالك.