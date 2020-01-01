رسائل جمهور الأهلي لأحمد فتحي بين الرفض والنصائح

بعد فشل انتقاله إلى نادي بيراميدز، أصبح لاعب النادي الأهلي أحمد فتحي، حائرا بعد أن أعلن رحيله عن المارد الأحمر قبل أيام بعد الاختلاف على تفاصيل المرتب، ووقف التفاوض معه بطلب من المدرب.

جمهور الأهلي يعلق على موقف أحمد فتحي

كثير من الأحاديث انتشرت حول تفضيل "فتحي" للأموال على الأهلي، ووجهت بعض الجماهير له الانتقادات منذ إعلان رحيله، فيما رأى آخرون أن من حقه أن يقرر مصيره ويستكمل مسيرته في الملاعب مع فريق يلعب معه أساسيا.

وبعد إعلان "فتحي" رحيله عن الأهلي، جاءت الصدمة بوقف بيراميدز التفاوض معه، مما جعل أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأحمر، ينشر رسالة لأحد الجماهير الأهلاوية بعد قرار رحيله بنهاية الموسم الحالي، عبر استوري حسابه الشخصي على "إنستجرام" جاء فيها: "متمشيش يا فتحى، مش هنعرف نعوض روحك اللي فى الملعب دي تانى ورجولتك، تغور كنوز الدنيا قصاد فرحة جماهير الأهلي بيك فكر فيها تاني وربنا يجعل الخير في وجودك في الأهلي".

هذا المنشور الذي غازل فيه "فتحي" النادي الأهلي، جعل الجمهور يهاجم اللاعب مؤكدين أنه لايستحق الرجوع للأهلي.

وندم اللاعب الوحيد أنه لم يتخذ الضمانات الكافية مع بيراميدز حفاظا على 50 مليون كانت مضمونة وطارت فهذا جعله يريد العودة.

كما طالب آخرون النادي بالتفكير في عودة فتحي من عدمه، بينما تعاطف مع البعض مرحبين بعودته للأهلي وإنهاء مسيرته بين جدران النادي الذي كان له الفضل في صناعة اسم "فتحي".

وأمام أحمد فتحي الآن عدة سيناريوهات، أبرزها مايلي:

الاستمرار مع الأهلي

يرتبط أحمد فتحي مع الأهلي، بعقد لنهاية الموسم الحالي، غير أن اللاعب بات مرفوضا لدى الكثير من الجماهير، كما أنه لن يشارك كثيرا في المباريات كالوضع السابق.

الاحتراف في دولة عربية

قد يفكر أحمد فتحي في الاحتراف في أحد الاندية في الدوري السعودي أو الإماراتي، والتي ستكون صعبة مع بلوغه عامه الـ 34.

الاعتزال

مع فشل كل الحلول السابقة قد يلجأ أحمد فتحي لإنهاء مسيرته الكروية مع نهاية الموسم، وهي النهاية التي لم يكن يتمناها اللاعب.