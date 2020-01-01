رسائل جمهور الأهلي لأحمد فتحي بين الرفض والنصائح

01:10 ص | الجمعة 10 أبريل 2020
أحمد فتحي

أحمد فتحي

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

أحمد فتحي وعشق الأهلي.. "قرار رحيل صعب وحلم لم يكتمل"

أحمد فتحي وعشق الأهلي.. "قرار رحيل صعب وحلم لم يكتمل"

أحمد فتحي: فايلر سبب رحيلي.. والعروض المادية لم تؤثر على قراري

أحمد فتحي: فايلر سبب رحيلي.. والعروض المادية لم تؤثر على قراري

أحمد فتحي يجدد موسمين في الأهلي.. وفايلر يطلب تمديد عقد مروان محسن

أحمد فتحي يجدد موسمين في الأهلي.. وفايلر يطلب تمديد عقد مروان محسن

أحمد فتحي: هذه سنة الحياة واتخذت القرار الأصعب في حياتي (صور)

أحمد فتحي: هذه سنة الحياة واتخذت القرار الأصعب في حياتي (صور)

بعد فشل انتقاله إلى نادي بيراميدز، أصبح لاعب النادي الأهلي أحمد فتحي، حائرا بعد أن أعلن رحيله عن المارد الأحمر قبل أيام بعد الاختلاف على تفاصيل المرتب، ووقف التفاوض معه بطلب من المدرب.

جمهور الأهلي يعلق على موقف أحمد فتحي

كثير من الأحاديث انتشرت حول تفضيل "فتحي" للأموال على الأهلي، ووجهت بعض الجماهير له الانتقادات منذ إعلان رحيله، فيما رأى آخرون أن من حقه أن يقرر مصيره ويستكمل مسيرته في الملاعب مع فريق يلعب معه أساسيا.

وبعد إعلان "فتحي" رحيله عن الأهلي، جاءت الصدمة بوقف بيراميدز التفاوض معه، مما جعل أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأحمر، ينشر رسالة لأحد الجماهير الأهلاوية بعد قرار رحيله بنهاية الموسم الحالي، عبر استوري حسابه الشخصي على "إنستجرام" جاء فيها: "متمشيش يا فتحى، مش هنعرف نعوض روحك اللي فى الملعب دي تانى ورجولتك، تغور كنوز الدنيا قصاد فرحة جماهير الأهلي بيك فكر فيها تاني وربنا يجعل الخير في وجودك في الأهلي".

هذا المنشور الذي غازل فيه "فتحي" النادي الأهلي، جعل الجمهور يهاجم اللاعب مؤكدين أنه لايستحق الرجوع للأهلي.

وندم اللاعب الوحيد أنه لم يتخذ الضمانات الكافية مع بيراميدز حفاظا على 50 مليون كانت مضمونة وطارت فهذا جعله يريد العودة.

كما طالب آخرون النادي بالتفكير في عودة فتحي من عدمه، بينما تعاطف مع البعض مرحبين بعودته للأهلي وإنهاء مسيرته بين جدران النادي الذي كان له الفضل في صناعة اسم "فتحي".

وأمام أحمد فتحي الآن عدة سيناريوهات، أبرزها مايلي:

الاستمرار مع الأهلي 

يرتبط أحمد فتحي مع الأهلي، بعقد لنهاية الموسم الحالي، غير أن اللاعب بات مرفوضا لدى الكثير من الجماهير، كما أنه لن يشارك كثيرا في المباريات كالوضع السابق.

الاحتراف في دولة عربية 

قد يفكر أحمد فتحي في الاحتراف في أحد الاندية في الدوري السعودي أو الإماراتي، والتي ستكون صعبة مع بلوغه عامه الـ 34.

الاعتزال 

مع فشل كل الحلول السابقة قد يلجأ أحمد فتحي لإنهاء مسيرته الكروية مع نهاية الموسم، وهي النهاية التي لم يكن يتمناها اللاعب. 

الأكثر قراءة

كيف تنظف النقود من فيروس كورونا دون أن تفسدها؟

كيف تنظف النقود من فيروس كورونا دون أن تفسدها؟

خطوات تنظيف النقود من الفيروسات دون أن تفسدها وتتعرض للتلف
بعد إصابة طفله بكورونا.. أب يحذر المواطنين من ارتكاب خطأه

بعد إصابة طفله بكورونا.. أب يحذر المواطنين من ارتكاب خطأه

أوضح بيتر جونز، طريقة تعافي ابنه البالغ من العمر عاما من كورونا في المستشفى، حيث أمضت الأسرة 3 أسابيع في عزلة مستمرة.
طفح جلدي.. أطباء يكشفون أعراض جديدة لفيروس كورونا

طفح جلدي.. أطباء يكشفون أعراض جديدة لفيروس كورونا

هناك العديد من الأعراض الرئيسية غير ارتفاع درجة الحرارة والسعال الشديد المستمر، تم اكتشاف معاناة بعض مرضى كورونا منها.
تأثيرها خطير.. أطعمة تتحول إلى سموم عند دخولها الميكروويف

تأثيرها خطير.. أطعمة تتحول إلى سموم عند دخولها الميكروويف

قالت خبيرة تغذية إن هناك بعض الأطعمة تؤثر على الصحة، حال تسخينها في الميكروويف.
أبرزها الحفاظ على رسائلك الشخصية.. واتساب يطرح 4 مميزات جديدة

أبرزها الحفاظ على رسائلك الشخصية.. واتساب يطرح 4 مميزات جديدة

تعمل منصة "واتساب" أحد أشهر مواقع التواصل الاجتماعي، على تقديم تحديثات جديدة بشكل مستمر لراحة مستخدميها، لذلك قررت إضافة 4 مميزات جديدة.