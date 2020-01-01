نصائح لتجنب الإصابة بـ"ضربة الشمس" و"الإجهاد الحراري"

موجة حارة شديدة وطقس ذات درجات حرارة مرتفعة تتعرض لها محافظات الجمهورية بأغلب الأنحاء حتى نهاية الأسبوع، بحسب ما توقعه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ ليواجه المواطنون بعض المشاكل خاصة في فترة الصباح والصيام، مما ينذر عند تعرضهم للشمس لفترات طويلة المعانة من بعض الحالات الطارئة الصحية.

الفرق بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس

ويصاب الشخص في بعض الأحيان عند التعرض لفترة طويلة للشمس ودرجات حرارة مرتفعة بحالة إجهاد حراري أو ضربة شمس، بحسب ما أوضحه الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة في المعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، خلال حديثه مع "الوطن".

ولفت الدكتور محمد عز العرب، إلى تلك الحالتين، والتي بحاجة عند حدوثها اللجوء إلى الطبيب، وهما:

- الإجهاد الحراري

وفي هذه الحالة يعاني الشخص من عرق الزائد ووهن وضعف عام وانخفاض ضغط الدم، وعلاجه اللجوء إلى استشارة الطبيب نظرا لما يحتاجه من تعليق محاليل والجلوس في أماكن رطبة بعيدة عن الحرارة المرتفعة.

- ضربة الشمس

في هذه الحالة يعاني الشخص من ارتفاع في درجات الحرارة ومن الممكن أن تصل إلى 41 دون عرق، وقد يحتاج اللجوء إلى مستشفى الحميات.

نصائح للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة

ونصح استشاري الباطنة في المعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، المواطنون بأهمية عدم الخروج من المنزل قدر المستطاع في فترات الذروة خاصة بعد الظهر وحتي العصر؛ إذ تشهد أعلى معدل في درجات الحرارة، مقدما مجموعة من النصائح على المواطنين التعامل معها، في حال الخروج..

- عدم الخروج قدر الإمكان من المنزل

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

- ارتداء الملابس الفاتحة بدلا من الداكنة

- وضع أغطية على الرأس أو استخدام الشمسيات ذات اللون الأبيض

- استخدام المناديل المبللة كل فترة للتخلص من العرق

- عند استخدام المواصلات والسيارات للتحرك ولابد من وجود مصدر تهوية

- بالنسبة للصائمين، عليهم تناول وجبات تحتفظ بكمية كافية من الماء خاصة في السحور كالسلطات الخضراء، والخضراوات الورقية مثل الخس والجرجير

- تجنب تناول الأطعمة المملحة كالمخللات، لضررها على الكلى

- تجنب الأطعمة ذات محتوى الصوديوم العالي كالبسطرمة والكاتشب