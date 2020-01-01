مع الطقس الحار.. الفرق بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس وطرق التعامل

05:09 م | الإثنين 11 مايو 2020
ضربة الشمس

ضربة الشمس

كتب: فادية إيهاب

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موجة حارة وطقس ذات درجات حرارة مرتفعة تتعرض لها محافظات الجمهورية بأغلب الأنحاء حتى نهاية الأسبوع، بحسب ما توقعه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ ليواجه المواطنون بعض المشاكل خاصة في فترة الصباح والصيام وعند تعرضهم للشمس لفترات طويلة قد يعانوا من بعض الحالات الطارئة الصحية. 

الفرق بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس 

ويصاب الشخص في بعض الأحيان عند التعرض لفترة طويلة للشمس ودرجات حرارة مرتفعة بحالة إجهاد حراري أو ضربة شمس، بحسب ما أوضحه الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة في المعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، خلال حديثه مع "الوطن". 

ولفت الدكتور محمد عز العرب، إلى تلك الحالتين، والتي بحاجة عند حدوثها اللجوء إلى الطبيب، وهما.. 

- الإجهاد الحراري

وفي هذه الحالة يعاني الشخص من عرق الزائد ووهن  وضعف عام وانخفاض ضغط الدم، وعلاجه اللجوء إلى استشارة الطبيب نظرا لما يحتاجه من تعليق محاليل والجلوس في أماكن رطبة بعيدة عن الحرارة المرتفعة. 

- ضربة الشمس 

في هذه الحالة يعاني الشخص من ارتفاع في درجات الحرارة ومن الممكن أن تصل إلى 41 دون عرق، وقد يحتاج اللجوء إلى مستشفى الحميات. 

ونصح استشاري الباطنة في المعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، المواطنون بأهمية عدم الخروج من المنزل قدر المستطاع في فترات الذروة خاصة بعد الظهر وحتي العصر؛ إذ تشهد أعلى معدل في درجات الحرارة. 

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