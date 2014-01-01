طقس حار لمدة أسبوع.. نصائح للتعامل مع ارتفاع الحرارة وتحذيرات لهؤلاء

تتعرض محافظات الجمهورية بدءا من غد الاثنين، لموجة حارة على أغلب الأنحاء فضلا عن ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، بحسب ما توقعه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ ليواجه المواطنون بعض المشاكل خاصة في فترة الصباح والصيام.

فئات يحذر عليها التعرض لأشعة الشمس

ومع ارتفاع درجات الحرارة، هناك بعض الفئات حذرها الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة في المعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، من التعرض للشمس والخروج من المنزل خلال تلك الفترة، وهم:

- كبار السن

- ذو البشرة البيضاء

- مرضى ارتفاع ضغط الدم

- أصحاب أمراض الدورة الدموية

وبالنسبة للمواطنين، قدم عز العرب، خلال حديثه مع "الوطن"، مجموعة من النصائح عليهم التعامل معها خلال الفترة المقلبة.

- عدم الخروج قدر الإمكان من المنزل

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

- ارتداء الملابس الفاتحة بدلا من الداكنة

- وضع أغطية على الرأس أو استخدام الشمسيات ذات اللون الأبيض

- استخدام المناديل المبللة كل فترة للتخلص من العرق

- عند استخدام المواصلات والسيارات للتحرك ولابد من وجود مصدر تهوية

- بالنسبة للصائمين، عليهم تناول وجبات تحتفظ بكمية كافية من الماء خاصة في السحور كالسلطات الخضراء، والخضراوات الورقية مثل الخس والجرجير

- تجنب تناول الأطعمة المملحة كالمخللات، لضررها على الكلى

- تجنب الأطعمة ذات محتوى الصوديوم العالي كالبسطرمة والكاتشب

وأكد استشاري الباطنة في المعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أهمية الوقاية نظرا لأنها خير من العلاج، كما لفت إلى حالتين يحتاج فيهما الشخص اللجوء لطبيب إذ تأثر بارتفاع درجات الحرارة، هما:

- الإجهاد الحراري

وفي هذه الحالة يعاني الشخص من عرق الزائد ووهن عام وانخفاض ضغط الدم، وعلاجه اللجوء إلى استشارة الطبيب نظرا لما يحتاجه من تعليق محاليل والجلوس في أماكن رطبة

- ضربة الشمس

في هذه الحالة يعاني الشخص من ارتفاع في درجات الحرارة ومن الممكن أن تصل إلى 41 دون عرق.