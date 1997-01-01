مؤسس أمازون.. من عامل وطاهي إلى أول تريليونير في العالم

في حين أن جائحة الفيروس التاجي المستجد كورونا أزعجت الاقتصاد العالمي، إلا أنها جعلت جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون" الشهيرة للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، في طريقه ليصبح أول تريليونير في العالم بحلول عام 2026 ، بحسب ما ذكر موقع "ladbible" البريطاني.

وأصبح "بيزوس"، أغنى رجل في العالم لأول مرة، في بداية عام 2018 بعد أن قفزت ثروته بمقدار 6.1 مليار دولار، لتكون 105 مليارات دولار، وذلك بعد 21 عامًا، عندما بدأ ببيع الكتب على موقع، إلى أن أصبح يعرض آلاف السلع في "الملابس، الإلكترونات، السلع الرياضية، الكتب، التجميل، الصحة.

بداية جيف بيزوس العملية

بداية "بيزوس" العملية كانت عامل وطاهي في سلسلة مطاعم "ماكدونالز"، ثم عمل لفترة في شركة استثمارات مالية في وال ستريت تدعى "D. E Shaw & Co"، واستقال منها في العام 1994 ليضع أول حجر في امبراطوريته.

وبتمويل من والديه بلغ نحو 300 ألف دولار أمريكي، اشترى "بيزوس" اسم النطاق Relentless.com الذي كان من المفترض أن يكون اسمًا لمتجره الإلكتروني، وقام بتوظف بعض المبرمجين لبرمجة الموقع لبيع الكتب.

وحقق الموقع انتشارًا كبيرًا وأصبح عالميًا في سنة 1997، وبعد فترة توسع نطاق "أمازون" ليشمل تجارة الأقراص المضغوطة CD الخاصة بالموسيقى، وألعاب الفيديو، وبرمجيات الحاسوب، وأيضًا أشرطة الفيديو K7، ثم إدخال منتجات أخرى مثل الملابس، والاكسسوارات، والأحذية، والآلات الموسيقية إضافةً إلى عملها الأساسي الذي اشتهرت وتميزت به، وهو الكتب.

وفي 2002 بدأ ببيع الملابس، كما أنشأ الموقع محرك البحث A 9 في سنة 2003 وهو محرك بحث متخصص في مواقع التجارة الإلكترونية، وعلى مر السنوات حقق "بيزوس" الكثير من الإنجازات لـ"أمازون" ليكون أهم موقع إلكتروني.

وفي 2013 اشترى جيف بيزوس صحيفة Washington Post العريقة وكل مؤسساتها لصالح موقع أمازون بمبلغ 250 مليون دولار، وفي نفس العام كشف عن مبادرة تجريبية لموقع أمازون باسم Amazon Prime Air التي ستستعمل الطائرات الصغيرة بدون طيار لحمل البضاعة إلى الزبائن الذين لا يبعدون أكثر من عشرة أميال عن فروع الشركة.

وبحسب إحصاءات 2016 في موقع The richest، يعتبر موقع أمازون من أكثر مواقع التجارة الإلكترونية انتشارًا في العالم والرقم واحد حين يتعلق الأمر بشراء الكتب عبر الإنترنت.

ومؤخرا، استخدم موقع اسمه Comparisun، متخصص في مقارنة برمجيات الأعمال، بيانات تم جمعها من السنوات الخمس الأخيرة من قائمة "فوربس" لأغنياء العالم، لحساب معدل نمو الثروة السنوي لأغنى المليارديرات في العالم، بتطبيق معدل النمو السنوي هذا على مدى السنوات القادمة، خلصت دراسة جديدة إلى أن بيزوس، الذي تُقدر قيمة ثروته بأكثر من 140 مليار دولار، يمكن أن يصبح أول تريليونير في العالم بحلول عام 2026، وعندها سيكون عمره 62 عاما.