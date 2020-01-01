بحلول 2026.. جيف بيزوس يصبح أول تريليونير في العالم

في حين أن جائحة الفيروس التاجي المستجد كورونا أزعجت الاقتصاد العالمي، إلا أنها جعلت جيف بيزوس، أغنى شخص في العالم.

مؤسس شركة "أمازون" الشهيرة للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، في طريقه ليصبح أول تريليونير في العالم بحلول عام 2026 ، بحسب ما ذكر موقع "ladbible" البريطاني.

استخدم موقع اسمه Comparisun، متخصص في مقارنة برمجيات الأعمال، بيانات تم جمعها من السنوات الخمس الأخيرة من قائمة "فوربس" لأغنياء العالم، لحساب معدل نمو الثروة السنوي لأغنى المليارديرات في العالم.

بتطبيق معدل النمو السنوي هذا على مدى السنوات القادمة، خلصت دراسة جديدة إلى أن بيزوس، الذي تُقدر قيمة ثروته بأكثر من 140 مليار دولار، يمكن أن يصبح أول تريليونير في العالم بحلول عام 2026، وعندها سيكون عمره 62 عاما.

كما توقعت الدراسة أن يصبح مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، أصغر تريليونير في العالم، وذلك بعد 10 سنوات، أو بحلول عام 2036، عندما يكون عمره 51 عامًا.

شركة "أمازون"، وبالتالي بيزوس، تبلي بلاءً حسنًا في الوقت الحالي، مع ارتفاع الطلب على التسوق عبر الإنترنت إلى أعلى مستوى له نظرًا لأن التسوق الفعلي ليس متاحا في الوقت الحالي.

وساهم الرجل البالغ من العمر 56 عامًا بجزء من ثروته المزدهرة لمساعدة المحتاجين خلال جائحة كورونا، وفي الشهر الماضي، تبرع بـ100 مليون دولار لبنوك الطعام الأمريكية التي تكافح من أجل إطعام عدد متزايد من الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة.