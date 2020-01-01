"مش بس ماجي".. نانسي تضع مكياج عمر وسكر في مسلسل بـ100 وش باحترافية

بين الكثيرون الذين يستخدمون لقطات من المسلسل والتتر على الـ"تيك توك"، لمجرد التسلية ونشر أجواء من المرح، هناك العديد من الأشخاص، الذين يتعاملون معه لإظهار مواهبهم المتعددة، ومن بين هؤلاء نانسي زيدان، التي نشرت مقطع فيديو لها، وهي تضع مكياج على خلفية نغمات تتر مسلسل "بـ100 وش"، لتظهر في النهاية بشكل الفنان آسر ياسين.

وتقوم ببعض الحركات الجسدية التمثيلية، التي تشبه دور عمر بشكل احترافي، وكذلك دور سكر التي تؤدي دورها نيللي كريم، لتنافس "ماجي"، التي تؤدي دورها، علا رشدي، في المسلسل، حيث إنها تفعل لهم مكياج النصب، حتى لا يتعرف عليهم أحد.

نانسي لها حساب على "تيك توك" بـ400 ألف متابع

نانسي أنشأت حسابًا لها على "تيك توك" منذ نحو عامين ونصف، ولديها أكثر من 400 ألف متابع، وأكثر من 4 مليون إعجاب على فيديوهاتها المختلفة، وقررت الفتاة التي تبلغ من العمر 32 عامًا خريجة كلية إعلام، استغلال موهبتها في حبها بين التمثيل والمكياج، وجمعهما سويا في عمل واحد، من خلال "تيك توك"، حيث أجرت أداءً تمثيليًا لعدد من الشخصيات الفنية والكرتونية الشهيرة، باحتراف.

"الشخصيات بدأت فيها من سنة تقريبًا، والموضوع جه معايا.. أنا بحب أصلًا الأفلام سواء كرتون أو أبيض وأسود أو أي حاجة فيها تمثيل، وبحب الميكب، فقولت اخلي الناس تبص للمكياج بشكل مختلف شوية، وإنه مش ألوان بس"، بحسب قولها لـ"الوطن".

تختار الفتاة الثلاثينية أدوار الشخصيات المفضلة لها سواءً أحمد مكي في شخصية "حزلقوم"، أو محمد رمضان في شخصية "نسر الصعيد" وأغنية "انساي"، أو سهير البابلي في مسرحية "ريا وسكينة"، أو شخصية سندريلا الشهيرة، وغيرها من الشخصيات.

وقالت نانسي: "ببدأ أذاكر الشخصيات، بتفرج على العمل الفني للشخصية علشان أقدر أشوف تفاصيل الوش كويس، واركز فيها، وفي الملابس، وكل شخصية بتختلف عن التانية في الوقت، يعني في شخصيات خدت مني أسبوعين أو أكتر كتحضير وتنفيذ، وفيه أقل".

وأثناء تحضير "نانسي" للشخصيات، تجهز أيضًا الملابس والأكسسورات المناسبة لكل شخصية، وإذا لم تجدها لديها، تبدأ بالبحث لدى أسرتها، أما المكياج الذي تقوم به لكل دور تقدمه، فقد يستغرق منها نحو 6 أو 7 ساعات، حسب التفاصيل: "مجهود طبعًا بس بعمل حاجتين بيفرحوني أوي وعندي شغف فيهم".

ولاحظت خريجة كلية الإعلام، زيادة تفاعل الناس مع "تيك توك" هذه الفترة بسبب حظر التجوال، معبرة عن حبها الكبير في التمثيل قائلة: "بالنسبة للتمثيل أنا بحبه جدا، ولو جت فرصة أكيد هكون مبسوطة".