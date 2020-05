ماكيير أبطال بـ100 وش: لوك آسر ياسين أرهقني.. و"أبو ذكري" تشرف على التنفيذ

إطلالات النجوم والفنانين على الشاشات الفضائية أو المهرجانات الفنية تظهر من خلال فريق عمل متكامل يضع كل منهم لمساته سواء على الملامح والأزياء، وتعد الخدع البصرية والمؤثرات من أبرز ما يشغل بال المشاهدين نظرًا لصناعتها بشيء من الإبهار والإقناع في نفس الوقت.

وخلال السباق الرمضاني هذا العام لمع اسم طارق مصطفى كامل في هذا المجال، والذي كان وراء إطلالات معظم شخصيات الفنان آسر ياسين في مسلسله بـ100 وش الذي يعرض على قناة الحياة وتشاركه الفنانة نيللي كريم وعلا رشدي ومجموعة من النجوم.

ومصطفى كامل، هو واحد من أشهر مصممي الخدع البصرية والمؤثرات في عالم السينما والدراما، حيث يقوم بالكثير من التغيرات الشكلية في الشخصيات الدرامية التي يتضمنها العمل باستخدام اتجاه معين من الرسم والمكياج.

وعن مشاركته في مسلسل بـ100 وش، قال خبير مكياج الأفلام لـ"الوطن" إنّ الشخصيات التي قدّمها مع الفنان آسر ياسين بالمسلسل لم تكن سهلة، خاصةً أن آسر من الوجوه المميزة التي تحتاج لأفكار غير تقليدية لتغيير شكله بالكامل "آسر شكله مميز ووشه مميز ولونه كمان مميز وده بيخليني أفكر وأجرب كتير"، مضيفًا أنّ اختيار شكل الشخصية كان يتم بالاتفاق مع مخرجة المسلسل كاملة أبو ذكري والستايلست إيناس عبدالله.

وبالإضافة للخدع البصرية التي ظهر بها آسر ياسين خلال المسلسل، قدم الماكيير أيضًا المكياج الطبيعي لعدد من الشخصيات مثل شخصية سباعي، والذي جسد دوره الفنان شريف دسوقي، بالإضافة إلى شخصية رضوى، والتي جسدت دورها الفنانة زينب غريب.

وبخلاف مسلسل بـ100 وش، شارك الماكيير طارق مصطفى كامل بمسلسل لعبة النسيان مع الفنانة دينا الشربيني، قدّم خلالها المكياج الطبيعي بالإضافة إلى المؤثرات لبعض جرائم القتل.

وتابع "كامل" أنّ مسلسل بـ100 وش يعد من أصعب الأعمال التي شارك بها مؤخرًا نظرًا لاختلاف الشخصيات التي قدمها آسر ياسين، خلال المسلسل وفقًا لطبيعة دور النصاب التي تتطلب تغيير شكل الشخصية باستمرار، والتي يمكن أن تستغرق إحداها من 3 إلى 4 ساعات عمل لتخرج بشكلها النهائي، قائلًا: "كل الشخصيات اللي قدّمها آسر في المسلسل حلوة وكل مرة كانت ملائمة للدور اللي بيعمله".

ولم تكن هذه المشاركة الأولى له مع الفنان آسر ياسين، حيث شارك معه مؤخرًا بشخصية عماد في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" بمساعدة فريق كامل من المتخصصين في هذا النوع من الخدع والمؤثرات، وذلك نظرًا لطبيعة الدور الذي قدمه "آسر" بالمسلسل، والتي كانت تحتاج إلى دقة وإتقان شديدين، بالإضافة إلى تقديمه مجسم لشخصية أوتاكا والذي جسد شخصيته الفنان كريم دسوقي.

درس مصطفى كامل في كلية فنون جميلة، ثم سافر إلى جنوب أفريقيا ليستكمل دراسته نظرًا لعدم إتاحة الدراسة في هذا النوع من المؤثرات في مصر، حيث شارك أثناء فترة تواجده بجنوب أفريقيا بعدد من الأفلام العالمية منها The Ring وKing Solomon's Mines وFlight of the Phoenix.

وبعد عودته إلى مصر عام 2004 بدأ مشوارًا جديدًا مع فن صناعة الخيال، حيث ساهم في نجاح العديد من الأعمال الكبيرة وشارك في عدد من الأفلام السينمائية من أبرزها فيلم خلصانة بشياكة والحرب العالمية التالتة وفيلم تراب الماس والفيل الأزرق والكويسين والخلية وأولاد رزق.

أما عن أبرز المسلسلات التي شارك بها مسلسل واحة الغروب وحارة اليهود وفي كل أسبوع يوم جمعة ولعبة النسيان وبـ100 وش.

ومسلسل "بـ100 وش"، بطولة آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم، ومصطفى درويش، وعلا رشدي، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج كاملة أبو ذكري، وتأليف أحمد وائل، ويعرض على قناة "الحياة" الساعة 7:30 مساءً.