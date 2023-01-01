منها التلفزيون.. أجهزة منزلية تؤثر على شبكة الواي فاي وتضعفها

يعاني الكثيرون من مشكلة جودة شبكة الواي فاي أو wifi في المنزل، سواء بسبب البطء أو الخلل، وربما لا يعلم البعض أن هناك عدد من الأجهزة والمعدات الأخرى، التي تؤثر على الإشارة وتؤدي إلى ذلك.

وترصد "الوطن"، فيما يلي أكثر الأجهزة التي تؤثر على إشارة الواي فاي في المنزل، وتؤدي إلى بطء الشبكة أو وصولها، وإزعاج كبير للمستخدم، وفقا لموقع "eyenetworks" وخبير التكنولوجيا محمد مجدي لـ"الوطن".

قبل التعرف على الأجهزة والمعدات التي تؤدي إلى خلل في الواي فاي، يجب معرفة أن أهم الأسباب التي أصبح يتم اختيار أحدث الأجهزة تكون تدعم نطاق التردد 5 جيجا هرتز، كون الإشارات الموجودة بها، تكون لها نطاق أقصر ما يقل من احتمالية تداخلها مع الشبكات الأخرى، من معدات قديمة تستعمل نطاق 2.4 جيجا هرتز، وفي حال لاحظ الشخص ضعف في إشارة جهاز التوجيه، ربما يكون السبب حدوث تداخل مع واحدة من الإشارات.

الأجهزة والمعدات التي تؤثر على الواي فاي

البلوتوث

قد تتداخل إشارات البلوتوث الموجودة سواء في لوحة المفاتبح أو سماعات الرأس أو الماوس مع الواي فاي، كونها تتخطى نطاق 2.4 هرتز حتى 1600 مرة في الثاني ما يردي إلى تأخير مرور إشارات الواي فاي.

التلفزيون

قد يكون التليفزيون من الأسباب الأكثر شهرة لبطء إشارات الواي فاي، لذلك يجب بُعد نقطة التوجيه عنه.

المايكرويف

يستخدمم المايكرويف الموجات الكهرومغناطيسية 2.4 جيجا هرتز وأغلبية أجهزة التوجيه القديمة تستخدم نفس النطاق ولكن مع إرسال أضعف.

الراديو وأجهزة مراقبة الأطفال والمعدات اللاسلكية

هذه الأجهزة تستخدم نفس التردد مثل أجهزة الواي فاي القديمة ما يجعلها تتداخل مع النطاق 2.4 جيجا هرتز.

شبكة الجيران

يؤثر تواجد العديد من الشبكات في المباني السكنية على السعة اللاسلكية بالنسبة للمعدات المستخدمة بنطاق 2.4 جيجا هرتز ما يحدث تداخل.

شبكات لاسلكية منفصلة

إذا كان الشخص في منزله شبكات لاسلكية منفصلة يكون الأمر أكثر خللا وتعقيدا على التأثر من الشبكات المجاورة الخاصة بالجيران.