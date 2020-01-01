7 خطوات لحماية "الواي فاي" من الاختراق

معاناة مستخدمي الإنترنت من تعرض شبكة الواي فاي (Wi Fi) الخاصة بهم للاختراق، تدفعهم للبحث عن طرق تحمي الشبكة من الاختراق من "الهاكرز".

ويقدم لكم محمد جمال، مبرمج مواقع في إحدى الشركات من خلال حديثه لـ"الوطن"، الخطوات الواجب اتباعها لحماية شبكة الواي فاي (Wi Fi) من الاختراق، كالتالي:

- في البداية الدخول إلى صفحة الإعدادت بالراوتر الخاص بك، ويتطلب ذلك منك إدخال "User name" و"password"، يكونا متواجدين في المنطقة الخلفية للراوتر.

- نضغط بعد ذلك على كلمة "Basic"، ثم اختيار كلمة "Wlan".

- وبعد ذلك تحديد عدد المستخدمين للشبكة، من المربع المتواجد أمام كلمة "Maximum user".

- ثم الضغط على "security"، وزيادة معدل الأمان باختيار "WPA2-PSK"، وهذا من أعلى معدلات الأمان، لكن بعض الهواتف لا تعمل به، فيفضل اختيار "WPA-WAP2 -psk".

- ثم الذهاب بعد ذلك للمربع المتواجد أمام كلمة "WPA- pre shared Key"، وهذا الباسورد الخاص بـ"الواي فاي"، لازم نعمله أقل حاجة مكون من 8 عناصر سواء حروف أو أرقام أو رموز ويفضل أن تحتوي عليهم جميعًا وتكون أكثر تعقيدًا، ويجب التأكد من الحروف capital or small.

- اخفاء الشبكة: يعد أهم الخطوات، وذلك بالظغط على المربع أمام كلمة "Hide Broadcast"، ولكن حينها يجب معرفة اسم الشبكة جيدا، لأنه حينها سيتم ادخال اسم الشبكة والباسورد على الجهاز المراد الدخول عن طريقه على الشبكه.

- وأخيرًا يجب تغيرر الـ"password" الخاص بصفحة إعدادات الدخول للراوتر، وذلك بالضغط على كلمة "Maintenance" في اليسار، ثم ادخال "password" القديم، والجديد وتأكيده مرة أخرى.