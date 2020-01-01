7 خطوات لحماية "الواي فاي" من الاختراق

02:47 ص | الخميس 26 مارس 2020
واي فاي

واي فاي

كتب: حسن شحاته

أخبار متعلقة

سعر التذكرة 546 ألف جنيه و"في واي فاي".. إطلاق رحلات سياحية للفضاء

سعر التذكرة 546 ألف جنيه و"في واي فاي".. إطلاق رحلات سياحية للفضاء

ابتكار ورق حائط ذكي يمكنه زيادة سرعة الـ"واي فاي" داخل المنزل

ابتكار ورق حائط ذكي يمكنه زيادة سرعة الـ"واي فاي" داخل المنزل

القبض على 4 طلاب بتهمة سرقة أجهزة "واي فاي" من مدرستهم في الدقهلية

القبض على 4 طلاب بتهمة سرقة أجهزة "واي فاي" من مدرستهم في الدقهلية

رئيس جامعة حلوان: "واي فاي" مجاني لطلاب الجامعة قريبا

رئيس جامعة حلوان: "واي فاي" مجاني لطلاب الجامعة قريبا

معاناة مستخدمي الإنترنت من تعرض شبكة الواي فاي (Wi Fi) الخاصة بهم للاختراق، تدفعهم للبحث عن طرق تحمي الشبكة من الاختراق من "الهاكرز".

ويقدم لكم محمد جمال، مبرمج مواقع في إحدى الشركات من خلال حديثه لـ"الوطن"، الخطوات الواجب اتباعها لحماية شبكة الواي فاي (Wi Fi) من الاختراق، كالتالي:

- في البداية الدخول إلى صفحة الإعدادت بالراوتر الخاص بك، ويتطلب ذلك منك إدخال "User name" و"password"، يكونا متواجدين في المنطقة الخلفية للراوتر.

- نضغط بعد ذلك على كلمة "Basic"، ثم اختيار كلمة "Wlan".

- وبعد ذلك تحديد عدد المستخدمين للشبكة، من المربع المتواجد أمام كلمة "Maximum user".

- ثم الضغط على "security"، وزيادة معدل الأمان باختيار "WPA2-PSK"، وهذا من أعلى معدلات الأمان، لكن بعض الهواتف لا تعمل به، فيفضل اختيار "WPA-WAP2 -psk".

- ثم الذهاب بعد ذلك للمربع المتواجد أمام كلمة "WPA- pre shared Key"، وهذا الباسورد الخاص بـ"الواي فاي"، لازم نعمله أقل حاجة مكون من 8 عناصر سواء حروف أو أرقام أو رموز ويفضل أن تحتوي عليهم جميعًا وتكون أكثر تعقيدًا، ويجب التأكد من الحروف capital or small.

- اخفاء الشبكة: يعد أهم الخطوات، وذلك بالظغط على المربع أمام كلمة "Hide Broadcast"، ولكن حينها يجب معرفة اسم الشبكة جيدا، لأنه حينها سيتم ادخال اسم الشبكة والباسورد على الجهاز المراد الدخول عن طريقه على الشبكه.

- وأخيرًا يجب تغيرر الـ"password" الخاص بصفحة إعدادات الدخول للراوتر، وذلك بالضغط على كلمة "Maintenance" في اليسار، ثم ادخال "password" القديم، والجديد وتأكيده مرة أخرى.

الأكثر قراءة

خافت على أهلها.. ممرضة تنتحر بعد إصابتها بفيروس كورونا

خافت على أهلها.. ممرضة تنتحر بعد إصابتها بفيروس كورونا

قررت ممرضة إيطالية الانتحار خوفا على أسرتها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد إصابتها بالمرض القاتل، إذ فضلت قتل نفسها بدلا من الموت خوفا ورعبا على أهلها.
كورونا حقيقي أم مفتعل؟.. وباء كل 100 عام والسر في الرقم 20

كورونا حقيقي أم مفتعل؟.. وباء كل 100 عام والسر في الرقم 20

في غضون أشهر قليلة، تحول فيروس كورونا المستجد من وباء إلى جائحة، حسبما أفادت تقارير منظمة الصحة العالمية، حيث أصبح كابوسًا مفزعًا يهدد دول العالم وأرواح شعوبها.
ظهور فيروس "هانتا" مجددا في الصين.. كيف يُصاب به الإنسان؟

ظهور فيروس "هانتا" مجددا في الصين.. كيف يُصاب به الإنسان؟

بينما يحاول العالم السيطرة على الوحش المفترس الذي لا يزال يفتك بالضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ظهرت اليوم حالة لرجل صيني مصاب بفيروس "هانتا" والمعروف
الصحة العالمية: هذه الدولة ربما تصبح مركز تفشي كورونا القادم

الصحة العالمية: هذه الدولة ربما تصبح مركز تفشي كورونا القادم

تتوقع منظمة الصحة العالمية، أن الولايات المتحدة، يمكن أن تكون المركز التالي لوباء الفيروس التاجي المستجد كورونا، الذي يجتاح العالم.
فيديو.. دار الإفتاء ترد على الشخص الذي أدعى أنه المهدي المنتظر

فيديو.. دار الإفتاء ترد على الشخص الذي أدعى أنه المهدي المنتظر

تعليق دار الإفتاء على المهدى المنتظر 