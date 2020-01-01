"كيس بلاستيك".. الطريقة المثالية لتخزين الكمامات للوقاية من كورونا

ارتداء أقنعة الوجه أصبح أمراً مهما في جميع بلدان العالم للوقاية من جائحة كورونا، ووفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، يوصى بشدة باستخدام هذه المعدات الواقية كوسيلة للمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس.

وهذا لا يعني أن الأقنعة نفسها محصنة ضد التلوث، لذا ينصح الخبراء بالتعامل بالاهتمام والتعامل الأمثل مع أقنعة الوجه وطريقة ارتدائها وتخزينها، لتوفير الحماية، وبحسب موقع "أم إس إن الإلكتروني"، فإن الأكياس الورقية أفضل وسيلة لتخزين الكمامات.

وتقول أشلي روكسان، وهي طبيبة تقيم في أتلانتا: "إن أفضل مادة لتخزين قناعك هي شيء يمكن لمعظم الناس شراؤه والعثور عليه بسهولة: الأكياس الورقية، حيث كونها أكثر تنفسًا من معظم الحاويات الأخرى، يجعلها بيئة أقل ملاءمة للميكروبات".

ويرتكب بعض الناس خطأ استخدام الأكياس البلاستيكية، قائلة: "إن الكيس الورقي هو الأفضل، ولكن لا بأس في استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الإغلاق المحكم، إذا كان هناك صعوبة في الحصول على كيس ورقي.

إعادة استخدام القناع الخاص بك فكرة جيدة لتحقيق أقصى استفادة منه ويمكن القيام به إذا تم تخزينه واستخدامه بشكل صحيح، بحسب الطبيبة فمثلا يمكن إعادة استخدام أقنعة N95 حوالي خمس مرات دون صعوبة إذا تم تخزينها واستخدامها حسب التوجيهات.

طريقة التخزين الصحيحة وطريقة التخزين الصحيحة تكون عن طريق طي القناع لتقليل مقدار "الجزء الخارجي الذي يلامس الحقيبة" ثم وضعه في منتصف الكيس مع توجيه الجزء الأمامي إلى أعلى الكيس.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة قم بتخزين الكيس الورقي الذي وضعت به الكمامة في منطقة جافة يتم التحكم في درجة حرارتها حتى لا يتعرض للبرودة أو الحرارة الشديدة.