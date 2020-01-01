"كيس بلاستيك".. الطريقة المثالية لتخزين الكمامات للوقاية من كورونا

ارتداء أقنعة الوجه أصبح أمراً مهما في جميع بلدان العالم للوقاية من جائحة كورونا، ووفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، يوصى بشدة باستخدام هذه المعدات الواقية كوسيلة للمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس.
وهذا لا يعني أن الأقنعة نفسها محصنة ضد التلوث، لذا ينصح الخبراء بالتعامل بالاهتمام والتعامل الأمثل مع أقنعة الوجه وطريقة ارتدائها وتخزينها، لتوفير الحماية، وبحسب موقع "أم إس إن الإلكتروني"، فإن الأكياس الورقية أفضل وسيلة لتخزين الكمامات.
وتقول أشلي روكسان، وهي طبيبة تقيم في أتلانتا: "إن أفضل مادة لتخزين قناعك هي شيء يمكن لمعظم الناس شراؤه والعثور عليه بسهولة: الأكياس الورقية، حيث كونها أكثر تنفسًا من معظم الحاويات الأخرى، يجعلها بيئة أقل ملاءمة للميكروبات".
ويرتكب بعض الناس خطأ استخدام الأكياس البلاستيكية، قائلة: "إن الكيس الورقي هو الأفضل، ولكن لا بأس في استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الإغلاق المحكم، إذا كان هناك صعوبة في الحصول على كيس ورقي.
إعادة استخدام القناع الخاص بك فكرة جيدة لتحقيق أقصى استفادة منه ويمكن القيام به إذا تم تخزينه واستخدامه بشكل صحيح، بحسب الطبيبة فمثلا يمكن إعادة استخدام أقنعة N95 حوالي خمس مرات دون صعوبة إذا تم تخزينها واستخدامها حسب التوجيهات.
طريقة التخزين الصحيحة وطريقة التخزين الصحيحة تكون عن طريق طي القناع لتقليل مقدار "الجزء الخارجي الذي يلامس الحقيبة" ثم وضعه في منتصف الكيس مع توجيه الجزء الأمامي إلى أعلى الكيس.
بعد الانتهاء من الخطوات السابقة قم بتخزين الكيس الورقي الذي وضعت به الكمامة في منطقة جافة يتم التحكم في درجة حرارتها حتى لا يتعرض للبرودة أو الحرارة الشديدة.
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