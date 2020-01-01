بعد فقدان طبيب بلطيم بصره.. مخاطر ضغط العمل وطرق التخفيف منها

مأساة تعرض لها الدكتور محمود سامي أخصائي الحميات، بسبب عمله في مستشفى العزل لعلاج مرضى كورونا، ليصاب بغيبوبة ويفقد بصره.

كان الدكتور سامي البالغ من العمر 39 عاما داخل أحد مستشفيات العزل في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، ولم يمض سوى أسبوع واحد فقط، عندما استيقظ من نومه يوم الجمعة الماضي، وهو يشعر بضيق في التنفس، ولكنه سرعان ما دخل في غيبوبة واستيقظ منها فاقدا للبصر، وشخَّص الأطباء حالته بأنه تعرض لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، نتيجة ضغط العمل لساعات طويلة في المشفى.

وذكر موقع "سي إن بي سي" الأمريكي، مخاطر التعرض لضغوطات بالعمل وكيفية الحد منها:

مخاطر ضغوط العمل على صحتك

ارتفاع ضغط الدم.

الإصابة بالتوتر والقلق.

استنزاف للطاقة وبالتالي الشعور بالتعب والإعياء.

الإصابة بالصداع.

عدم القدرة على التفكير والتركيز.

توتر العضلات.

سرعة نبضات القلب.

مشاكل الجهاز الهضمي.

الأرق طوال النهار والليل.

طرق التخلص من ضغوط العمل

الاسترخاء الجسدي، والتنفس ببطء وعمق وهدوء.

الابتعاد عن الأماكن المرتبطة ذهنياً بالتعب والضغط.

إغماض العينين والتركيز الذهني على عملية الشهيق والزفير لمدة زمنية قصيرة (من دقيقتين إلى خمس دقائق)، فالهدف من الاسترخاء والتأمل، وهو تفعيل وتنشيط عمليات الجهاز العصبي من أجل راحة الجسد كله وإزالة الشد العضلي وتهدئة النفس.

تناول وجبة تحتوي على الفيتامينات والعناصر التي يحتاجها الجسد لتعطيك طاقة ولا تتناول طعاما دسما.

-الحصول على "بريك" كل مدة طويلة للاسترخاء حتى وإن كان لمدة 10 دقائق فقط حتى تستطيع الراحة.