كاميرا بالأشعة تحت الحمراء

لاحظ مستخدمو الهاتف الذكي "OnePlus 8 Pro" ميزة مختلفة للكاميرا.

وتعمل الكاميرا بأشعة إكس، ويمكن أن تكشف ماداخل البلاستيك والمواد الأخرى، وفقا لوكالة "سبوتنك".

و يتم تحقيق التأثير حسبما اكتشف المستخدمين، عند تشغيل مرشح اللونية الضوئية، القادر على التقاط الأشعة تحت الحمراء غير المرئية بالعين المجردة، لبعض المواد مثل أجهزة التحكم.

ووفقا لما قاله مغردون على "تويتر"، لا يمكن أن تكون هذه الميزة على جميع المواد حيث إن الكاميرا قادرة على التألق من خلال بعض سوائل النبيذ أو الكولا، حيث أوضح المستخدمون أن "موجات الأشعة تحت الحمراء بسبب طولها، مثل الموجات الخلوية، قادرة على المرور عبر الأجسام".

One of the best examples ????#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP