تحدثت عنه حنين حسام صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا".. ما هو تطبيق لايكي؟

02:19 ص | الثلاثاء 21 أبريل 2020
حنين حسام

حنين حسام

كتب: لمياء محمود

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مصادر: فحص فيديو "حنين" على "تيك توك" لتحديد هويتها وضبطها

مصادر: فحص فيديو "حنين" على "تيك توك" لتحديد هويتها وضبطها

ضجة كبيرة أثيرت الأيام الماضية حول الطالبة حنين، والتي ظهرت في مقطع فيديو وهي تطلب الفتيات الدخول إلى غرفهم وفتح الكاميرا لايف، مقابل مبالغ مالية، تتراوح بين 36 لـ3000 آلاف دولار.

وأوضحت الفتاة التي أحيلت للتحقيق بتهمة قيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية، أن الفتيات كل ما عليهن هو أن يقوموا بعمل فيديوهات لايف عبر تطبيق "لايكي".

وتستعرض "الوطن" فيما يلي، معلومات حول تطبيق لايكي "Likee"، وفقا للموقع الرسمي للتطبيق و صحيفة "إكسبرس" الهندية.

ماهو تطبيق "لايكي"؟

عرف التطبيق سابقا باسم فيديو "Likee"، وهو منصة إنشاء فيديوهات قصيرة عالمية بارزة مثل تطبيق تيك توك، ويحتوي على أدوات تحرير والتقاط فيديوهات بمؤثرات خاصة مميزة.

تم إطلاق التطبيق لأول مرة في يوليو من عام 2017 وهو الآن واحدًا من التطبيقات الأكثر شهرة في العالم، ويعمل على أجهزة الهواتف بنستختي تشغيل أندرويد و "IOS".

مميزات التطبيق 

يأتي التطبيقات مع إمكانية فتح علامات تبويب متعددة، وهو الأمر الذي يتوفر في معظم التطبيقات الأخرى.

معظم مقاطع الفيديو التي ينشرها مستخدمو التطبيق هي مقاطع ترفيهية، ولكن هناك مقاطع تندرج تحت بند الأخبار، وتكون مقاطع فيديو قصيرة المدة.

يتيح التطبيق للمستخدمين إضافة المئات من تأثيرات المكياج بأسلوب جديد على نحو يجعلهم يغيرون من شكلهم في مقطع الفيديو.

يضم التطبيق آلاف الملصقات والرموز التعبيرةـ بالإضافة إلى فلاتر موسيقية متطورة.

يمكن التطبيق المستخدمون من إنشاء مقاطع فيدييو موسيقية مع تأثيرات خاصة بمزامنة كاملة مع إيقاع الموسيقى.

يحتوي التطبيق على عدد من المميزات الذكية مثل "Hair Color" و"4D Magic" و"Superpowers"، كما يضم أسرع أداة إنتاج تحول صور المستخدمين إلى أفلام رائعة في ثوان.

يمكن المستخدمين من إنشاء منصة تحتوي على نصوص مدبلجة من أكثر الأفلام شعبية في العالم، ويستطيع المستخدم تمثيل دور نجمه المفضل في أي فيلم بمقطع فيديو صغير مثل تطبيق تيك توك.

كيفية إنشاء حساب 

يمكن إنشاء حساب عبر التطبيق في 5 خطوات بسيطة:

فتح التطبيق 

الضغط على أيقونة display picture في يسار التطبيق 

الضغط على التسجيل بحساب "جوجل"، أو التسجيل عبر "فيسبوك" أو "إنستجرام".

اختيار الحساب 

بدأ استخدام التطبيق 

ويذكر أن قالت "حنين حسام" في الفيديو : "هتيجيبوا 100 عميل أو أكتر، هتفتحوا الكاميرا من خلال لايف، وكل اللي محتاجاه منك يكون عندك نت كويس وإضاءة كويسة، ولازم تبقى لبقة وفوق الـ18 سنة، وهتقبضي من 36 لـ3000 دولار". 

وقال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، إن حنين حسام، طالبة كلية آثار بجامعة القاهرة نشرت فيديوهات على منصات "إنستجرام" و"تيك توك"، تدعو الفتيات لعمل فيديوهات مقابل مبالغ مالية وتم إبلاغ الجامعة من بعض الطلاب بالجامعة والأهالي، وبناء عليه قرر رئيس الجامعة تكليف عميد كلية الآثار وتم إحالتها للتحقيق.

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