بين المرض والقتل والرزق.. تفسير حلم الصوم والفطر في المنام لابن سيرين

بخلاف الصيام في شهر رمضان، أو عدد من الأيام أو الأشهر الأخرى التي تكون سنة، يرى الكثيرون في منامهم بعض الأحلام المرتبطة بالصوم والفطر.

وترصد "الوطن" فيما يلي تفسير الصوم والفطر في المنام وفقا لقاموس التفسيرات لابن سيرين فيما يلي:

- قيل من رأى أنه في شهر الصوم دلت رؤياه على غلاء السعر وضيق الطعام، وقيل إن هذه الرؤيا تدل على صحة دين صاحب الرؤيا والخروج من الغموم والشفاء من الأمراض وقضاء الديون.

- من رأى كأنه صام شهر رمضان حتى أفطر فإن كان في شك يأتيه البيان لقوله تعالى "هدى للناس وبينات"، فإن كان صاحب الرؤيا أميا حفظ القرآن.

- وإن رأى أنه أفطر شهر رمضان عمدا جاحدا، فإنه يستخف ببعض الشرائع.

- ومن رأى أنه أقر بحقيقة الصوم واشتهى قضاءه فهو رزق يأتيه عاجلا من حيث لا يحتسب.

- وقيل إن من رأى أنه يفطر في شهر رمضان، فإنه يصيب الفطرة وقيل إنه يسافر في رضا الله تعالى لقوله عز وجل "فمن كان منكم مريضا أو على سفر"، وقيل إنه من رأى أنه أفطر في شهر رمضان متعمدا فإنه يقتل رجلا متعمدا.

- وإن رأى الشخص أنه قتل مؤمنا متعمدا، فإنه يفطر في شهر رمضان متعمدا.

- ومن رأى كأنه صام شهرين متتابعين لكفارة، فإنه يتوب من ذنب هو فيه.

- وإن رأى الإنسان كأنه يقضي صيام رمضان بعد الانتهاء من الشهر، فإنه يمرض.

- ومن رأى كأنه صام تطوعا لم يمرض تلك السنة.

- وإن رأى الشخص كأنه صائم دهره، فإنه يجتنب المعاصي.

- ومن رأى أنه صائم لغير الله تعالى بل للرياء والسمعة فإنه لا يجد ما يطلبه.

- ومن رأى أنه تعود صيام الدهر أنه أفطر، فإنه يغتاب شخصا أو يمرض مرضا شديدا.

- وإن رأى الشخص أنه صائم ولم يدر أفرض هو أو نفل فعليه قضاء ندر لقول الله :"إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا"، وربما يلزم الصمت لأن أصل الصوم السكوت.

- ومن رأى كأنه في يوم عيد، فإنه يخرج من الهموم ويعود إليه السرور واليسر.