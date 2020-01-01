في اليوم الـ21 من رمضان.. اختبر معلوماتك بـ 10 أسئلة دينية

اختبر معلوماتك
في اليوم الـ 21 من رمضان، يسعى الكثيرون إلى التقرب من الله، بكل الطرق من خلال قراءة القرآن أو الدعاء أو الصلاة، والاطلاع على معلومات دينية في مختلف الأمور.
وتقدم "الوطن"، في سلسلة من عدة حلقات تنشر يوميا خلال شهر رمضان، 10 أسئلة دينية للقارئ لاختبار معلوماته وتنميتها وتسليته وقت الصيام.
أجرى مجموعة من العلماء بمستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، تحليلا لـ412 شخصًا تعافوا من فيروس كورونا.
هكذا يجد فيروس كورونا طريقه لجسدك
عالم إيطالي يتحدث عن فيروس كورونا وكيف أنه أصبح أقل خطورة مقارنة ببداية ظهوره.
دعا خبراء طبيون يابانيون إلى مزيد من اليقظة فيما يتعلق بالأمراض المرتبطة بالحرارة هذا الصيف، وسط مخاوف متزايدة من أن ارتداء أقنعة الوجه لمنع انتشار الفيروس التا
كشف تقرير "مرعب'' أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 سنة، ويعملون في وظائف منخفضة الأجر من المرجح أن يموتوا بسبب كورونا أكثر من أي شخص آخر.
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