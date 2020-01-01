اليوم الـ20 من رمضان.. اختبر معلوماتك بـ10 أسئلة

في اليوم العشرون من رمضان، يحاول الكثيرون التقرب إلى الله، بكل الطرق من خلال قراءة القرآن أو الدعاء أو الصلاة، والاطلاع على معلومات دينية في مختلف الأمور.

وتقدم "الوطن"، في سلسلة من عدة حلقات تنشر يوميا خلال شهر رمضان، 10 أسئلة دينية للقارئ لاختبار معلوماته وتنميتها وتسليته وقت الصيام.