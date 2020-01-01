اليوم الـ20 من رمضان.. اختبر معلوماتك بـ10 أسئلة
في اليوم العشرون من رمضان، يحاول الكثيرون التقرب إلى الله، بكل الطرق من خلال قراءة القرآن أو الدعاء أو الصلاة، والاطلاع على معلومات دينية في مختلف الأمور.
وتقدم "الوطن"، في سلسلة من عدة حلقات تنشر يوميا خلال شهر رمضان، 10 أسئلة دينية للقارئ لاختبار معلوماته وتنميتها وتسليته وقت الصيام.
أجرى مجموعة من العلماء بمستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، تحليلا لـ412 شخصًا تعافوا من فيروس كورونا.
عالم إيطالي يتحدث عن فيروس كورونا وكيف أنه أصبح أقل خطورة مقارنة ببداية ظهوره.
دعا خبراء طبيون يابانيون إلى مزيد من اليقظة فيما يتعلق بالأمراض المرتبطة بالحرارة هذا الصيف، وسط مخاوف متزايدة من أن ارتداء أقنعة الوجه لمنع انتشار الفيروس التا
هكذا يجد فيروس كورونا طريقه لجسدك
كشف تقرير "مرعب'' أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 سنة، ويعملون في وظائف منخفضة الأجر من المرجح أن يموتوا بسبب كورونا أكثر من أي شخص آخر.
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