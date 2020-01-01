بعد تشبيهه بـ عمر الشريف.. نشطاء "تويتر" لأحمد حسنين: "هتبقى مشهور"

حالة من الجدل شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي، ليلة أمس، بعد ظهور الفنان الشاب أحمد حسنين خلال أحداث مسلسلي 100 وش، والبرنس، وذلك بسبب الشبه الكبير الذي يجمع بين الفنان الصاعد والنجم العالمي عمر الشريف.

ويجسد حسنين، شخصية خطيب "نادية" شقيقة "سكر" نيللي كريم خلال أحداث 100 وش، بينما يلعب دور شاب مرتبط عاطفيًا بشقيقة "رضوان البرنس" محمد رمضان، خلال أحداث "البرنس".

إشادات عدة شهدتها موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، بسبب الشبه الكبير الذي يجمع بين ملامح أحمد حسنين والراحل عمر الشريف، فأبرز ما جاء بين التعليقات:

نشر "عماد حمدي" صورة للفنان الشاب وعلق: "شبيه عمر الشريف في مسلسل البرنس".

فيما علقت "آية الشريف": "هو يقربله يا جماعة ولا إيه؟".

وكتبت "إسراء عطية": "كل أدواره بسيطة بس قمر أوي، يا جماعة هو نسخة من عمر الشريف واللي عايز يعاركني يعاركني".

وغرد "بطرس باسم": "تقريبًا أنا بس اللي شايف إنه شبه عمر الشريف".

ودونت "سارة نشأت": "في واحد في مسلسل البرنس، في شبه كبير جدًا مع عمر الشريف، وده هيتكشف بعد المسلسل، وهيبقى مشهور عشان الشبه الجميل ده".

بينما علق "مينا": "تقريبًا كل الناس شايفاه شبه عمر الشريف، وتقريبًا هو شبهه فعلًا".

مسلسل بـ 100 وش

مسلسل بـ 100 وش، بطولة آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم، ودنيا ماهر، وزينب غريب، ومن إخراج كاملة أبو ذكرى.