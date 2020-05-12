"مشهد يشفى الغليل".. علا تضرب فتحي وتبرد نار مشاهدي "البرنس"

02:53 م | الأربعاء 13 مايو 2020
فتحي في مسلسل البرنس

فتحي في مسلسل البرنس

كتب: رحاب عبدالراضي

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أحداث مسلسل البرنس حلقة 19.. علا تضرب فتحي وتعترف بحبها لرضوان

أحداث مسلسل البرنس حلقة 19.. علا تضرب فتحي وتعترف بحبها لرضوان

يوما بعد يوم يزداد كره الجمهور والمتابعين له، ففي كل حلقة من عرض مسلسل البرنس يفاجئ "فتحي" الجمهور بفعل سئ أكثر من سابقه، ليبني عداوة مع المشاهدين رغم معرفتهم بأنه تمثيل ولكن حرفيته في صنع الدور جعلت الكثيرين يكرهونه كما لو أنه شخصية حقيقة على أرض الواقع.

منذ انتهاء حلقة أول أمس، وترك أحمد زاهر الذي يجسد شخصية فتحي في مسلسل البرنس، لابنة رضوان في الشارع بعد أخذ ميراثه من أبيها بعد التهديد، وتسبب هذا المشهد في وجع قلوب رواد السوشيال ميديا وأثار تعاطفهم، وخرجت العديد من المطالبات والكوميكسات التي تطالب بسرعة الانتقام من "فتحي" نظرا لشخصيته الشريرة بالمسلسل.

ضرب علا لفتحي في البرنس

وأمس انطلقت الاحتفالات بعد عرض الحلقة الـ19 من مسلسل “البرنس”، الذي يلعب بطولته الفنان محمد رمضان، بعد مشهد ضرب "علا" التي تجسدها الفنانة اللبنانية نور لـ”فتحي”.

واعتبر المشاهدين أن ضرب نور لفتحي انتصار للخير على رمز الشر في العمل، وجاءت التعليقات "المشهد اللي شفى غليل مصر.. اللي علم على فتحي واحدة ست وخليته مسخرة الحارة"، ليرد آخر ده شفى غليل العالم العربي كله مش مصر بس".

وتدور أحداث البرنس في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، الذي يعمل سمكري في ورشة والده ويجد نفسه مسؤولا عن عائلته بعد وفاة والده، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 بسبب الميراث وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي، و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم.

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