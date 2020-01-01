"صاحب الفضل" الحقيقي بمسلسل "البرنس" لـ"الوطن": نفسي أكون زي زكي رستم

"صاحب الفضل".. اسم شخصية لم تظهر سوى صورتها الفوتوغرافية فقط معلقة على الحائط ضمن أحداث مسلسل "البرنس" الذي يُعرض حاليا خلال دراما رمضان، وعلى الرغم من ذلك، لفت صاحب هذه الصورة انتباه الكثيرين داخل منصات التواصل الاجتماعي وخارجها.

صورة "صاحب الفضل" تعود لممثل اسمه أحمد عبدالحي، عمره 68 عاما، لم يقف الزمن في طريق عشقه للفن، فقرر أن يشق طريقه في هذا المجال ويحقق حلم النجومية بخطوات تكاد تكون بسيطة ولكنها مؤثرة، بعدما كون عائلة رائعة وصار له أحفاد.

صورة "صاحب الفضل" تداولها الكثيرون عبر منصات "السوشيال ميديا"، بين صناعة "كوميكسات" تعتمد على الشخصية، أو وضعها صورة ملف شخصي "بروفايل" على سبيل المدح بشكل كوميدي وفكاهي للشخصية التي يُفترض أنها تاجر مخدرات في مسلسل "البرنس".

أحمد عبدالحي اقتحم عالم الفن منذ 4 سنوات، إذ يقول لـ"الوطن" إن بدايته من مسلسل "فلانتينو"، الذي يلعب بطولته الزعيم عادل إمام، ثم لاقى العديد من عروض تقديم إعلانات المواد الغذائية والمشاريع الإسكانية وغيرها، كما أنه يجسد دور سعد زغلول في فيلم "1919"، ولكن توقف التصوير فجأة بسبب فيروس كورونا.

عن كواليس اختيار صورته التي تظهر في مسلسل "البرنس"، يحكي عبد الحي أنها ذات طابع قديم في تصويرها، مضيفا "المخرج محمد سامي شافها وطلب تصويري نفس الصورة بتعديل مختلف يخليها تظهر قديمة".

ويتابع عبدالحي "سعيد جدا بردود الفعل وانتشار الصورة، وأولادي وأحفادي يشعرون بالفخر"، واختتم معبرا عن رأيه في إضافة بعض اللمسات القديمة في الأعمال الدرامية، سواء من أحداث أو ديكور أو مجرد صورة، قائلا إن "الزمن القديم قيمة كبيرة وعمره ما هيرجع، إحنا بس بنحاول، وأتمنى أحقق حلمي واسمي يبقى ولو بشكل بسيط زي زكي رستم أو محمود المليجي، العمالقة اللي عمرهم ما يتعوضوا".