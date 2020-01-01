"ستارة العناق".. آخر ابتكارات التغلب على قيود كورونا

10:11 م | الأربعاء 13 مايو 2020
ستارة العناق

ستارة العناق

كتب: وكالات

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يحاول الجميع حول العالم أن يحافظوا على قيود التباعد الاجتماعي الجسدي الذي فرضه تفشي الفيروس التاجي المستجد كورونا، وابتكر بعض الأشخاص وسائل بسيطة لتتمكن من معانقة بعضها دون أي خسائر.

من أبسط الابتكارات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، ستارة وقفازات بلاستكية صنعتها فتاة أمريكية عمرها 10 أعوام، ولصقتها بإطار باب مدخل منزل جدتها، لكي تتمكن من معانقتها ومعانقة جدّها بأمان، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وذكرت الفتاة الصغير التي ابتكرت الستارة، وتدعى بايج، أنها صنعت "ستارة العناق" بعد مشاهدتها مقاطع فيديو لأشخاص استخدموا اللحاف من أجل معانقة بعضهم بعضاً.

ومن هنا جائت الفكرة، فقررت أن تستخدم ستائر الحمام وأكياساً بلاستيكية وغراء وأطباقاً غير مستخدمة، وساعدتها والدتها لندساي أوركاي، التي تعمل ممرضة في "ريفرسايد كاليفورنيا" على إنجاز الابتكار، الذي قالت عنه إنها وابنتها استغرقتا ساعات لإنهاءه.

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