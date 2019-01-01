"شلل الأطفال الجديد".. المتعافون من كورونا يصابون بأمراض مزمنة

تعب شديد، تلف الرئة والقلب، تلف الدماغ في بعض الأحيان، كلها مضاعفات حدثت للعديد من مرضى فيروس كورونا المستجد، على نحو يشير إلى أن العدوى يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى أمراض مزمنة لدى من تعافوا من الفيروس التاجي.

وأشارت البيانات التي جمعها باحثون من المملكة المتحدة إلى أن الأعراض الأولية يمكن أن تأتي وتذهب، أو تستمر لمدة 30 يومًا أو أكثر، بعيدًا عن فترة الأسبوعين الرسمية التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية، وبالنسبة لبعض المرضى قد يكون الفيروس نفسه بداية لإعاقة ما بعد التعافي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت امرأة تبلغ من العمر 48 عامًا وأم لثلاثة أطفال وتعيش في شرق العاصمة البريطانية لندن، إن الفيروس التاجي سبب لها مضاعفات في القلب مزمنة، وروت أنها بعد إصابتها بأعراض نزلة برد لمدة 9 أسبيع، أخبرها الأطباء أنها مصابة بالفيروس التاجي والذي سبب لها التهاب شديد في عضلات القلب ما يعرف باسم "اعتلال عضلة القلب المتوسع"، والذي جعل من الصعب على القلب ضخ الدم حول الجسم، كما وجد الأطباء ندوبًا شديدة في رئتيها.

وأكدت السيدة البريطانية أن الأطباء أخبروها أن معظم الحالات تتحسن تدريجيا وأحيانا يتطلب الأمر تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب أو عملية زرع القلب وحاليا مازلت تعاني من ضيق في التنفس والغثيان والدوار الشديدة، بسبب مضاعفات الفيروس التاجي.

وذكر نيكولاس هارت، اختصاصي الرعاية الحرجة في مؤسسة NHS Foundation Trust NH، وهو الطبيب الذي عالج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عند إصابته بفيروس كورونا، ان الفيروس يمكن أن يصبح "شلل الأطفال" الجديد، كما يؤدي إلى موجة من المشاكل المنهكة الأخرى للمرضى بعد شهور او سنوات من ظهور الاعراض.

وكتب على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، أن Covid-19 هو شلل الأطفال لهذا الجيل، والأشخاص سيعانون من مرض خفيف ومعتدل وشديد، كما ستعاني أعداد كبيرة من المرضى من إعاقات بدنية ومعرفية ونفسية بعد المرض الحرج التي تتطلب إدارة طويلة الأمد.

وقال خبير طب المناطق الحارة بول جارنر، إن المرضى يعانون بعد التعافي من فيروس كورونا من اعتلال الصحة و الإرهاق التام وفي بعض الأحيان فقدان مؤقت للذاكرة، ومشاكل في التركيز، وكشفت التقارير أن الكثيرون من المالمرضى في الصين وإيطاليا لديهم أعراض عصبية يمكن أن تكون مدمرة تماما وهي التهاب الدماغ و تلف الاعصاب إلى الهذيان والألم العصبي الصداع، ولذلك فإن الفيروس يمكن أن يؤثر على القلب والرئتين والكبد والكلى والأعصاب وكل شيء تقريبا.

ويعد من أشد المخاطر العصبية التي يمكن أن يتسبب بها الفيروس هي السكتة الدماغية، ويمكن أن تكون أولى علامات الفيروس في الفريوس وتعرف بأنها انقطاع تدفق الدم إلى الدماغ، حيث يستجيب الجهاز المناعي للعدوى عن طريق جعل الدم أكثر لزوجة.