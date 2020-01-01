15 دولة لم تسجل أي إصابات بكورونا حتى الآن

يجتاح الفيروس التاجي المستجد كورونا العالم منذ ديسمبر الماضي، وضرب نحو 183 دولة، إذ أصاب ملايين الأشخاص، وعلى الرغم من سرعة تفشيه، توجد بلدان لم تعلن بشكل رسمي أي إصابة حتى الآن.

في قارة آسيا، لم تسجل كل من كوريا الشمالية وتركمانستان أي إصابات بالفيروس التاجي المستجد كورونا حتى الآن، أما في إفريقيا، فإن مملكة ليسوتو هي الوحيدة التي في مأمن من "كوفيد-19" إلى هذه الساعة؛ فهذه الدولة تعتبر الوحيدة في إفريقيا التي لم تسجل أيّ حالات إصابة حتى وقتنا هذا، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وعن دول وجزر المحيط الهادئ، التي تعتبر وجهات سياحية شهيرة، والتي لم تطلها الجائحة، فهي جزر سليمان، جزر كوك، جزر مارشال، فانواتو، ساموا، كيريباتي، ميكرونيزيا، نييوي، تونجا، بالاو، توفالو، ناورو، ويرجع الفضل في نجاتها من الفيروس التاجي المستجد كورونا حتى الآن إلى عزلتها وبُعدها على ما يبدو.

جدير بالذكر أن دولا كثيرة أعلنت تدابير وقائية واحترازية مشددة للنجاة من كورونا ومنع تفشيه بطريقة يستحيل السيطرة عليها، وهي التدابير التي بدأت بعض الدول حول العالم بتخفيفها تدريجياً، سعياً لعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها في أقرب وقت.