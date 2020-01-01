"إحنا مش بتوع حداد".. كواليس أغنية جديدة للشهيد منسي ستعرض بعد أيام

سبق وحكى رائد بالمعاش محمد وديع لـ "الوطن" عن أغنية ستطلق قريبا خاصة بالشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد منسي قائد كتيبة 103 صاعقة.

ونشرت "الوطن" حصريا، كلمات الأغنية التي ستطرح قريبا بعد حلقة استشهاد منسي في مسلسل الاختيار الذي يعرض حاليا في شهر رمضان.

وأغنية "احنا مش بتوع حداد" من كلمات وديع وتوزيع إلهامي دهيمة وألحان وغناء المطرب أحمد جمال وإنتاج star edge أحمد عبدالسلام وهبة غندور، وبدأ تسجيلها حاليا وفيما يلي الكواليس:

وتقول كلمات أغنية "احنا مش بتوع حداد": "وقف هنا وافتح جميع كُتب التاريخ، واكتب وقول أبطال بتعشق أرضها، وتضحي عادي بعمرها، وسط الذهول صمت المكان فجر وأدان، وصلوا حي على الحياة، نده الوطن لبوا نداه، ضحك العريس علشان عرف اليوم شهادته، أكيد ينول، واحنا مش بتوع حداد، احنا نار تحت الرماد، احنا صخر ميتكسرش، وكل ضربة يزيد ثبات.. منسي حي ميتنسيش، بعد أرضي خلاص مفيش منسي، 100 مليون يموتوا والبلد دى متنحنيش، الولاد راضيين يموتوا الولاد عاشقين ترابها الولاد واقفين يقاتلوا للى فيها واللى سابها، الولاد حالفين ليمحوا كل من فكر يعادي، كفني علمك يا بلادي، ربنا أخيراً كتبها، واحنا مش بتوع حداد، احنا نار تحت الرماد، احنا صخر ميتكسرش، وكل ضربة يزيد ثبات، منسي حي ميتنسيش بعد أرضي خلاص مفيش، منسى ١٠٠ مليون يموتوا، والبلد دي متنحنيش".

وعبر وديع صاحب أغنية "قالوا إيه" عن سعادته لإقبال الناس على قصائده وشعاراته وخاصة التي يرددها الضباط والجنود في الجيش: "الشعارات بتتوارث للأجيال وبتفضل تتردد، ومعظم الأجيال الجديدة متعرفش مين اللي كتبها، اللي بيبقى عارف اللي كانوا حوليا"، معبرا عن سعادته البالغة عندما يرى شعاراته وقصائده وأغانيه تتردد على ألسنتهم وتجعله يعود لذكرياته، حيث إن معظم الأغاني الوطنية والقصائد والشعارات التي تردد الآن من تأليفه.

ويذكر أن نشيد "قالو إيه علينا دولا" ظهرت واشتهرت بصوت وديع، وحصلت على ملايين المشاهدات، حيث إنه سجلها بعد استشهاد البطل منسي: "كنت عاملها للقوات المسلحة عشان الناس تجري بيها جوه، فبحاول أخرج طاقات إنا كان نفسي أبقى جنب منسي ساعتها، بس أنا برة، فبحاول أوصل إحساسي وإحساس زملائي، والفكرة إني أقولها بصوتي عشان بنبرة المقاتل، الشعارات دي مش بتتغنى دي بتتردد"، حيث إنه يحاول نقل حالة المقاتل للشعب.