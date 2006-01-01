"ما سر لقب قبطان؟".. نص محادثة بين منسي وصاحب "قالو إيه" على واتساب

03:10 ص | السبت 02 مايو 2020
وديع ومنسي وزملائهم من السيل

وديع ومنسي وزملائهم من السيل

كتب: منة العشماوي

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تحدث رائد بالمعاش محمد وديع صاحب شعارات الصاعقة المصرية والأغاني الوطنية، عن علاقته بالشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، مؤكدا أنها تتلخص في الاحترام والحب وصداقة عمل.

 ووصف صاحب الشعارات الوطنية وحدات الصاعقة بأنهم يطلقون عليها "أوضة وصالة"، وأن الشهيد البطل كان أقدم منه والرابط الأساسي بينهم هي فرقة السيل: "هو واخد فرقة السيل رقم 1 وأنا 4 وبصفة مستمرة بنعمل تجمعات برة وبنتقابل، ونعتبر كيان واحد على جنب، فبتربطنا علاقة خاصة جدا بسبب السيل".

وعن أول مقابلة له مع الشهيد المنسي، تذكر وديع أنها كانت عام 2006 في حفل تخرج للكلية الحربية، حينها تحدثوا مع بعض كثيرا وعندما ذهب بعدها إلى وحدة 999 ظل يسمع عنه كثيرا بين زملائه: "قولتله ساعتها أنا بسمع عنك كتير في الوحدة".

قصيدة بخط يد الشهيد منسي

وحكى وديع في تصريح خاص لـ "الوطن" أن منسي كان يحب كتابة القصائد الشعرية باللغة الفصحى، وعندما كان يكتب قصيدة شعر أثناء تواجده في سيناء، دائما ما اهتم بإرسالها له عبر تطبيق "واتس آب" ليأخذ رأيه، وأيضا يتبادلان الحديث حول أخبار البلد: "كان بيبعتلي ويقولي رأيك إيه أكتر من مرة عشان عارف إني أنا بكتب شعر.

 

 

وذكر صاحب شعارات الصاعقة أن منسي كان يكتب قصائده باللغة الفصحى، وقبل استشهاده بفترة سجل بصوته نحو 12 قصيدة: "وكان بيحب والده بشكل فظيع، وبيكتب شعر لوالده بالعامية"، بحسب وديع.

وسبب تسميته على هاتفه الذكي بـ "منسي قبطان 999" لأنه حاصل على سيل مصر وسيل أمريكا، يوضح وديع: "فرق السيل دي ضفادع بشرية، فبنسميه قبطان لأنه بيجيد الأعمال البحرية، وده بنقولوه لبعض كلنا، لأي حد واخد سيل مش بس منسي".

 

 

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