من وحي النبوة.. ماذا كان يفعل الرسول في العشر الأواخر من رمضان؟

أفضل الأعمال عند الله تكون في العشر الأواخر من رمضان والتي يحرص المسلمون فيها، على الطاعات وأداء العبادات والصلوات، ولكن يسأل البعض منا، ماذا كان يفعل النبي محمد صلي الله عليه وسلم في هذه الأيام؟

وكان للنبي بعض الأفعال التي يحرص عليها في العشر الأواخر من شهر رمضان، كما قالت السيدة عائشة – رضي الله عنها: "كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يجتهد في العشر الأواخر، ما لايجتهد في غيره".

وقالت أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان، أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجد وشد المئزر.

وجاء تفسير الحديث السابق في كتاب "شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين" للإمام النووي: "أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل: أي أحياه بالذكر والقرآن والصلاة والعبادة، وأيقظ أهله، وشد مئزره، أيقظهم ليصلوا، وشد المئزر أي: تأهب تأهبا كاملا للعمل، لأن شد المئزر معناه أن الإنسان يتأهب للعمل ويتقوى عليه، وقيل معنى شد المئزر، أنه يتجنب النساء، لأنه يتفرغ للعبادة".