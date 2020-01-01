"لازم نحمي الأرواح".. جهات تطالب بتطبيق الحظر الشامل قبل عيد الفطر

تفاقم أعداد المصابين خلال الأيام الماضية، جعل الخوف ينتاب الجميع، فخرجت العديد من المطالبات بتطبيق الحظر الشامل، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة مع توقعات بزيادة الأعداد مع خروج الناس لشراء ملابس العيد ووجود الازدحام في الكثير من الأماكن تزامنا مع الزيارات العائلية أيضا في العيد.

نقابة الأطباء

دعا الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء في مصر، لفرض حظر شامل داخل البلاد لمدة أسبوعين؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والتزايد في عدد الإصابات.

وقال خيري "هذه المدة هي الأخطر في انتشار الفيروس، خصوصًا مع تزايد الإصابات بين الفرق الطبية والمواطنين، وينبغي تطبيق الحظر الكامل".

رئيس اللجنة العلمية لكورونا يطالب بحظر كامل فى آخر أسبوع من رمضان وأسبوع العيد

حذر الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، من تزايد عدد الإصابات في مصر في الأيام الأخيرة قائلا: "لايهمنا سوى صحة المواطن".

وطالب حسنى، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية العربية الحدث الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، "بتطبيق الحظر الكامل فى الأسبوع الأخير من رمضان، وأسبوع العيد".

مقترح برلماني بتطبيق الحظر الشامل

كما قدمت النائبة إيفيلن متى، عضو مجلس النواب، مقترحًا لرئيس الوزراء، لفرض حظر تجول شامل، قبل عيد الفطر، لتجنب الآثار السلبية التي قد تنتج عن اختلاط المواطنين في العيد.

مواطنون يطالبون بتطبيق الحظر الشامل

وانتشرت العديد من المطالبات من المواطنين عبر السوشيال ميديا بتطبيق الحظر الشامل، فقال مدحت حميد "لو طبقوا الحظر الشامل هيكون أحسن و3 أسابيع لأن أعداد المصابين زادت عن الـ9 الآف والوفيات فوق الـ 500 متوفى، وإعادة النظر لأسباب زيادة حالات الإصابة فى المستشفيات والأطقم الطبية لأنها مؤشر خطير"، وقالت رشا "كلنا محتاجين نبدأ الحظر الشامل وبعدين هنرجع حياتنا الطبيعية بالتدريج".

وطالب عماد بحماية الأرواح "ياريت تنفذو الحظر الشامل ف أسرع وقت لأن الدولة لو منفذتش القرار ده لا قدر الله هنسمع أرقام زي اللي كنا بنسمعها في إيطاليا.. والناس اللي بتقول الناس اللي شغالة باليومية هتعمل إيه؟ يبقى يكلوا جبنة بالعيش ويستحمل الأسبوع ده أحسن ما يؤذي نفسه ويأذي كل اللي حواليه".