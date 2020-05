كشفت تجربة يابانية، أجراها مجموعة من الخبراء، مدى سرعة انتشار الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم، إذ لم تُتبع الإجراءات الوقائية.

وأجريت التجربة بمشاركة 10 أشخاص، وبثها تلفزيون "إن إتش كي" الياباني العام، إذ طُلب من المشاركين الاجتماع على مأدبة طعام في بوفيه، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

خلال التجربة، وضع واحد من الخبراء مادة بيضاء على يد أحد المشاركين، وهو الذي لعب دور حامل الفيروس، ثم بدأ الجميع بتناول الطعام، وعقب مرور 30 دقيقة، كشف الخبراء أين تتواجد المادة.

NHK conducted an experiment to see how germs spread at a cruise buffet.



They applied fluorescent paint to the hands of 1 person and then had a group of 10 people dine.



In 30 min the paint had transferred to every individual and was on the faces of 3.

