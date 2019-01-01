10 نصائح للوقاية من فيروس كورونا بوسائل النقل العام

06:15 م | الثلاثاء 12 مايو 2020
وسائل النقل العام

وسائل النقل العام

كتب: لمياء محمود

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مع عودة الحياة تدريجيا في بعض الدول، ولجوئهم للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، قد يتعرض البعض لمخالطة أشخاص آخرين وقد يكونوا مصابين بالعدوى.

وتستعرض "الوطن" فيما يلي نصائح للمواطنين أثناء استخدامهم لوسائل النقل العام حفاظا على صحتهم ومكافحة انتشار جائحة كورونا، وفقا لصحيفة ميرور البريطانية.

-ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على مسافة كافية بينك وبين الآخريين.

- تجنب ساعة الذروة إن أمكن، وهي وقت خروج الموظفين من أعمالهم، ويمكن الانتظار قليلا حتى يهدأ الزحام لتقليل الاختلاط بقدر الإمكان.

- إذا كنت مريضا أو ضعيفا للغاية تجنب ركوب المواصلات العامة أو النزول من المنزل بشكل عام.

- التخطيط لخط سيرك من المنزل حتى العمل والعكس ومعرفة المواعيد الدقيقة للمواصلات.

- حجز تذاكر المواصلات أونلاين إن أمكن.

- تجنب لمس الأموال ويمكن ارتداء قفازات والتعقيم الأموال برش الكحول عليها وتركها تنشف لمدة 15 دقيقة والتخلص من القفازات بعدها.

- الحفاظ على المسافة الاجتماعية "2 متر"، ومحاولة سلك طرق أقل ازدحاما.

- تجنب الاتصال الجسدي والابتعاد عن مخالطة الآخرين.

- إحرص على عدم لمس وجهك، وغط فمك وأنفك بمنديل أو مرفق عند السعال أو العطس.

- لا تأكل أو تشرب في وسائل النقل العام.

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