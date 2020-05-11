"بكاء وكره وتأثر".. فنانون عن مسلسل البرنس: "مصر كلها بتعيط"

أحداثه الحزينة جعلته يثير تعاطف جمهور السوشيال ميديا، وقصته الموجعة حول عداوة إخوة مع بعضهما البعض نجحت في جذب الكثيرين حولها، ليتصدر مسلسل البرنس محركات البحث على جوجل، من حين لآخر وتزامنا مع كل حلقة جديدة له تحمل مشهد مبكي للجمهور.

التأثر بالمسلسل لم يتوقف عند الجمهور فقط، بل طال الفنانين أيضا، الذين تنوعوا بين إبداء تعاطفهم مع شخصية محمد رمضان "رضوان البرنس" في المسلسل، وبين التأثر والبكاء، وصولا بالإشادة بأدوار أبطال المسلسل.

بدرية طلبة

مشهد "الطفلة" مريم، كما أثار تعاطف وحزن متابعي المسلسل، تأثرت به الفنانة بدرية طلبة، أيضا حيث علقت على أداء الطفلة أمل حسام، التي تجسد دور مريم في مسلسل "البرنس"، كما أشادت بالمخرج محمد سامي.

ونشرت بدرية، صورة مريم من حلقة أمس، عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة: "ماشاء الله، محمد سامي حتى الطفلة خلتها ممثلة جبارة، انهاردة مصر كلها بتعيط، حرام عليك".

مي كساب

ومن شدة تأثرها المسلسل وأداء أبطاله، قالت الفنانة مي كساب، إنهم بدأت تكره أبطال المسلسل، معلقة على دور كل من الفنان أحمد زاهر، روجينا، وإدوارد، ورحاب الجمل.

وكتبت مي كساب تغريدة، عبر حسابها على "تويتر": "روجينا وأحمد زاهر وإدوارد ورحاب الجمل مش طبيعين نسيت إنهم أصحابي وبقيت باكرههم بجد".

وفاء عامر

وبكت الفنانة وفاء عامر من شدة تأثرها بمشهد القبض على رضوان البرنس وهو يتحدث في الهاتف بالسجن، حيث نشر عمر محمد فوزي، نجل الفنانة، عبر خاصية "الاستوري" بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لوالدته بعدما شاهدت حلقة من حلقات مسلسل "البرنس" وظلت تبكي.

وعلق "عمر": "ماما بتنسى إنه تمثيل، بصراحة البرنس رقم 1 مش كلام"، كما شارك الفيديو الفنان محمد رمضان عبر خاصية الاستوري، معلقا: "حبايبي".

نادية الجندي

كما أبدت الفنانة نادية الجندي، خلال مداخلة تليفونية مصورة مع الإعلامية لميس الحديدي، إعجابها بالمسلسل، قائلة "فيه دراما قوية، وفيه إخراج متميز، وفيه ممثلين كانوا مفاجأة بالنسبة لي، عجبتني أوي روجينا، وأحمد زاهر، ومحمد رمضان هايل، المخرج وظفه كويس، محمد سامي هايل".