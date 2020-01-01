"وجعت قلبنا".. مريم تتصدر المشهد على السوشيال ميديا في مسلسل البرنس

"تعاطف وإشادة ودعاء"، طرق عبر بها رواد السوشيال ميديا، عن تعاطفهم مع مشهد مريم، ابنة رضوان البرنس، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان في مسلسل البرنس، وذلك بعد تركها بمفردها في الشارع، وسط دموع خطفت بها قلوب الجميع.

ولم يكتفي أخوة رضوان البرنس، بقتل زوجته وابنه، وإدخاله السجن، رغم عدم ارتكابه أي خطأ، بل خطفوا ابنته من جدها وأصطحابها معهم لزيارته بالسجن، حيث أجبروه على التنازل عن نصيبهم في ورث أبيهم، وخلال عودتهم للمنزل، أنزلها الفنان أحمد زاهر الذي يجسد شخصية "فتحي"، من السيارة وتركها وحيدة في الشارع، لتبدأ في زرف الدموع بكثافة، الأمر الذي أثار مشاعر رواد السوشيال ميديا.

تعليقات السوشيال ميديا على مشهد مريم في مسلسل البرنس

وعبرت إحدى نشطاء فيسبوك، عن حزنها، خلال مشاهدة مشهد مريم في مسلسل البرنس، قائلة: "وجع قلب مركز خلع روحي من بين ضلوعي"، وعلق حساب آخر: "مسلسل البرنس حلقة النهاردة كلها وجع قلب وجحود والله".

وأبدى آخرون عن رغبتهم في الانتقام، حيث علق أحد الأشخاص قائلا: "أنا رأي أن محمد رمضان يطلع من السجن بكرة عشان أحمد زاهر ده عاوز 30 حلقة يتعذب فيهم".

بينما أشاد آخرون بالطفلة التي تؤدي دور "مريم"، حيث علق محمود متولي: "أحسن ممثلة في رمضان السنة دي بجد أوسكار على المشهد ده، البنت دي بتمثل أحسن من ممثلين كتير في مصر"، وأضاف أخر: "نداء إلى جميع نجوم رمضان 2020.. أقعدوا ذاكروا المشهد ده كويس جدا".

وغرد أحد رواد "تويتر"، متعاطفا مع المشهد قائلا: "يلا كلنا ننزل ندور على مريم عشان وعرش ربنا مش هسيبك يا فتحى.. العنوان: 21 ش السد حي الشرابية عند صيدلية الدكتورة شيماء وورشة رضوان البرنس".

ودعا حساب يحمل اسم "عموري" لمريم، معلقًا: "يا من حفظ يونس في بطن الحوت.. احفظ مريم بنت رضوان البرنس وأجمع شملها بأبيها".