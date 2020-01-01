فاجأتهم يسرا بمكالمة.. حسين يروي كواليس بكاء والدته على مشهد خيانة عهد

مشهد درامي صادم مضمونه قتل شاب بمقتبل عمره يدعى "هشام" على يدي خالته "فرح" انتقاما من والدته "عهد"، يتبعه لقطة أخرى لحظات دفنه وفي الخلفية صوت الشيخ محمود التهامي بكلمات "قلبي خواء، عقلي خواء فقد الأحبة والهوى".

تلك تفاصيل الحلقة الـ14 من من مسلسل "خيانة عهد"، للفنانة يسرا، التي لاقت ردود أفعال واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى أن المشاهدين توحدوا مع الشخصية وبعضهم الطلب الثأر لوفاة ابن "عهد"، من بينهم والدة شاب مصري يدعى حسين خالد شلبي.

بسبب مقتل "هشام" في "خيانة عهد".. يسرا تتصل بمتابعة لها

الشاب حسين خالد، نشر فيديو لوالدته مدته دقيقتان بعد الحلقة مباشرة، وهي حزينة على وفاة هشام، والذي أدى دوره الفنان الشاب خالد أنور، معلقا عليه: "خلصت من أخو طه حسين، طلعلي ابن يسرا في خيانه عهد أمي مصدومة على هشام أكتر من عهد نفسها"؛ ليلقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مما دفع الفنانة يسرا بصحبة خالد أنور، للتواصل معها بمكالمة فيديو لمفاجأتها والتأكيد على أن ما حدث لـ "هشام"، ما هو إلا مشاهد تمثيلية، لا تمت للواقع بصلة.

وعن كواليس مكالمة يسرا وخالد أنور لوالدة حسين خالد، الشاب العشريني، رواها لـ"الوطن" بداية من تأثر والدته بالحلقة وحتى تواصل شركة "العدل جروب".

"دايما متعود أصور ماما من غير ما تاخد بالها وأنزلها على صفحتي في المواقف اللي بتجمعنا"، هكذا اعتاد حسين، نشر الفيديوهات الكوميدية التي تجمعه بوالدته والتي تلقى صدى واسعا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لافتا إلى أنه بعد نهاية الحلقة 14 وموت "هشام" وجد والدته متأثرة بشدة ليقرر تصوير ما تقوله دون أن تعلم ثم نشره عبر صفحته.

الفيديو الذي نشره حسين خليفة، لاقى ردود أفعال واسعة حتى أن طاقم العمل بالكامل شاهده وبعده بساعات تواصل مع العلاقات العامة بشركة "العدل جروب"؛ ليخبروه برغبتهم في مفاجأ والدته وإجراء مكالمة دون علمها مع الفنانة يسرا والفنان خالد أنور.

ومع بداية الحلقة، اتفق حسين مع والدته على إجراء "بث مباشر" على صفحته من أجل متابعيه لأول مرة؛ لتتفاجأ بظهور يسرا وتفرح بشدة ويتبادلان الحديث بود ومحبة، قائلا لـ"الوطن": "يسرا فنانة جميلة فرحت ماما وطيبة ومحترمة وطول الوقت بيقولوا لبعض يا حببتي".

وخلال المكالمة التي جمعت ووالدة حسين ببطلي المسلسل، أعربت يسرا عن سعادتها بالتحدث إليها وظلت تدعو الله بأن يحفظ أبنائها ، فيما مازاحتهم والدة حسين: "هتستفادوا ايه لما تقتلوا هشام"، مما دفع يسرا للضحك؛ لتنتهي المكالمة بوعدها بأخذ حق "هشام".

ومن جانبها أشادت إسراء خالد، شقيقة حسين، بما فعلته الفنانة يسرا، قائلة: "طريقة كلام يسرا بمنتهى الود والطيبة والخفة اللي في الدنيا ملهاش أي دخل بالمسلسل، طريقتها وهي بتكلم ماما وبتدعي ليها ولعيالها من قلبها، لما تبقى ممثله بحجم يسرا وتتكلم بالجمال ده وتسبب سعاده لأمي من المفاجأة والأهم من طريقه كلامها، فأكيد إنها إنسانة جميلة وحب الناس ليها هي تستاهله ومش من فراغ".

ويدور "خيانة عهد" حول "عهد" سيدة ثرية، تمتلك مصنعًا للملابس، وهى كبيرة أسرتها، تلعب قراءة الفنجان التي تميزت فيها منذ الصغر منعطفات خطيرة وحرجة في حياتها الشخصية واﻷسرية، كما أن هناك مؤامرة تحاك لها من أقرب اﻷقربين لها.