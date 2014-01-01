محمود التهامي يروي كواليس "قلبي خواء" بـ"خيانة عهد": كلمات من التراث

05:55 ص | السبت 09 مايو 2020
مشهد من مسلسل خيانة عهد

مشهد من مسلسل خيانة عهد

كتب: فادية إيهاب

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"قلبي خواء، عقلي خواء فقد الأحبة والهوى".. بهذه الكلمات زين صوت الشيخ محمود التهامي، مشهد جنازة خالد أنور "هشام" نجل يسرا في الحلقة 14 من مسلسل "خيانة عهد"، لتحتل بعدها قائمة التريندات، بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ومحرك البحث الشهير "جوجل". 

كواليس تسجيل أغنية "قلبي خواء" 

كواليس الأغنية التي لاقت ردود أفعال واسعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رواها الشيخ محمود التهامي، خلال حديثه مع "الوطن"، متحدثا عن التسجيل، واختياره للكلمات.

"المخرج سامح عبدالعزيز تواصل معي، وأبلغني بأن هناك مشهد بحاجة للمشاركة بصوته".. هكذا كانت البداية، لمشاركة "التهامي" بأغنية قلبي خواء، ليلتقي بعد ذلك بالمؤلف أحمد عادل، والموزع الموسيقي عادل حقي، الذي أبدع بالموسيقى التصويرية للعمل الدرامي. 

التهامي: سجلت "قلبي خواء" في 4 ساعات 

وقع على عاتق التهامي، اختيار الكلمات التي تتناسب مع الموسيقى التصويرية لـ"خيانة عهد"، ليجمع بين قصديتين من التراث بسهولة، نظرا لقدرته ومهارته في حفظ عدد كبير من الأبيات الشعرية، فضلا عن قدرته على تسجيل الأغنية في 4 ساعات فقط. 

وعند اختيار محمود التهامي للكلمات التراثية، تحدث مع المؤلف أحمد عادل، عن رؤيته في اختيار الكلمات، هل يريدها على لسان حال الميت أو الأم؟ ليجبه بأن الأفضل الثانية، ما جعله يغير في بعض الكلمات، التي تتناسب مع يسرا، فمثلا بدل من "إن تراني ضجيع القبر ميتا"، أصبحت "أن تراني ضجيج القلب ميتا". 

وأشاد الشيخ محمود التهامي، بما أداه جميع فريق العمل يسرا وبيومي فؤاد وسلوى عثمان، بجانب دور المخرج والمؤلف والموزع الموسيقي، وشركة العدل جروب، قائلا: إنهم وصفوا الموضوع بحالة الكلمات، وهو ما انعكس على الصدى المتوقع من المشهد. 

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