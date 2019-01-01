هدم فندقين في نيجيريا لمخالفة قواعد مكافحة كورونا

02:16 م | الثلاثاء 12 مايو 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب: أ ش أ

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قامت السلطات في ولاية ريفرز الجنوبية بنيجيريا بهدم فندقين، بزعم انتهاك قواعد الإغلاق التي تُطبق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الأنباء بأنه جرى القاء القبض على مديرى الفندقين للتحقيق معهما، بسبب عدم الالتزام بقواعد الإغلاق.

وجاء قرار هدم الفندقين بناء على أمر أصدره حاكم الولاية نيوسوم ويك، وعلى الرغم من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الحاكم دافع عن القرار، قائلًا إنهم وجدوا حالات إيجابية في الفنادق في جميع أنحاء الولاية.

وقال ويك: "انظروا إلى معدل الإصابات، معظمهم موجود في الفنادق".

وأكد مركز مكافحة الأمراض في نيجيريا تسجيل 21 حالة إصابة بكورونا، وحالتي وفاة في ولاية ريفرز حتى الآن.

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