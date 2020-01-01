صاحب شخصية "صلاح" في "100 وش" يكشف كواليس العمل: "بناغش المنايفة"

من ضمن الأعمال الرمضانية التي لاقت اهتماما وترحيبا كبيرا من المشاهدين، المسلسل الكوميدي "بـ100 وش"، الذي يلعب بطولته مجموعة من النجوم، منهم الفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين، وتدور أحداثه حول نصابة محترفة ينصب عليها نصاب محترف، ويدخلا في صراعات، ثم يقررا الاتحاد معا ويكونا عصابة كبيرة.

أبرز الشخصيات التي نالت اهتمام وإعجاب المتابعين هو "المحامي صلاح"، أحد أقارب "غزال بيه"، أول ضحايا عصابة "بـ100 وش"، الذي يحاول أن يسترد ميراثه، ويؤديه الممثل أسامة أبو العطا.

يقول الممثل والمخرج أسامة أبو العطا لـ"الوطن" إن الأستاذة كاملة أبو ذكري، مخرجة المسلسل، هي من رشحته لدور المحامي صلاح، الذي لفت انتباه الكثيرين بصفاته ولكنته ولزماته المضحكة الخفيفة.

"اللي فات بلطي واللي جاي جمبري. وقعة روبة".. أبرز لزمات المحامي صلاح في "بـ100 وش"، آثار بها إعجاب الكثيرين، ويوضح أبو العطا أنها كل لزماته وإفيهاته خلال المسلسل جائت نتيجة تعاون ثلاثي بيني وبين المؤلف والمخرجة، كل منا في ملعبه.

أما تكوينه للشخصية التي أثارت إعجاب الكثيرين، وبناءه لها في خياله كي يطرحها في هذا القالب، يشير أسامة أبو العطا إلى أنه أخذ كل صفة من صفات "المحامي صلاح" من شخصيات مختلفة يراها كل يوم، مثلا من أبرز سماته أنه نهم، فبحث أبو العطا عن كيف تكون هذه الصفة لدى أصحابها، وأيضا محامي، فاستعاد من ذاكرته كيف يبدو المحامي الذي يتناسب مع الصفة السابقة، وهكذا.

وعن مصير "صلاح" في باقي أحداث "بـ100 وش"، كشف أسامة أبو العطا أن آخر مشهد ظهر به في حلقة أمس، يمكن أن يعتبر نهاية مناسبة للشخصية، ولكن في نفس الوقت يتيح فتح قوس وظهوره من جديد، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يفصح "مش عايز أحرق الأحداث".

أدى الفنان أسامة أبو العطا مجموعة من الأدوار التي لفت بها الانتباه، معظمها ضمن أعمال المخرجة كاملة أبو ذكري، ويفسر ذلك بأن "التقيت بها للمرة الأولى في مسلسل ذات، وهي من خريجي معهد السينما قسم الإخراج، الذي تخرجت أنا فيه أيضا، وبيننا عدد من الدفعات المتقاربة، وبالتالي هناك تقاطعات بيننا بما أننا تخرجنا من نفس المعهد ومررنا بنفس خبرات العمل في سوق السينما المصرية".

ويتابع "الأستاذة كاملة أخت وصديقة عزيزة ومحل اعتزاز، كما ألقبها بأنها مايسترو رفيع المستوى، ذات خبرة وثقافة وتؤمن بقيمة الممثل والنص، وتستمع وتستوعب الممثل جيدا وتوجهه، وعبر تراكم الأعمال بينا حصل كيمياء مشتركة، فأنا شاركت في كل أعمالها ما عدا واحة الغروب".

وعن تخوفه من من ردود الفعل بسبب أن شخصية صلاح سيئة الصفات من المنوفية، يشير مازحا "المنوفية دول أسيادنا"، ويتابع "المنوفية من أجمل محافظات مصر، انتجت كبار الكتاب والفنانين والأدباء والشخصيات الوطنية، وهي كنز استراتيجي من كنوز مصر، وكل الموجود دا مناغشة مع المنوفية مش أكتر".

وتطرق أسامة أبو العطا في حديثه إلى كواليس دور من أبرز الأدوار التي أداها، وكان في فيلم السفارة في العمارة، مع الزعيم عادل إمام، ويحكي "كنت مساعد المخرج في الفيلم، وكان المفروض في اتنين من عائلة داليا البحيري، فأديت أنا واحد منهم، وهم كانوا في الأصل صامتين، ولكن أما أنا لعبته قرر الأستاذ عادل والمخرج إن يكون في كلام، وخلال جلسة واحدة كانت لبشخصية جاهزة بإفيهاتها".