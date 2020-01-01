تقرير مرعب: أصحاب هذه الوظائف هم الأكثر عرضة للموت بسبب كورونا

كشف تقرير "مرعب'' أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 سنة، ويعملون في وظائف منخفضة الأجر من المرجح أن يموتوا بسبب كورونا أكثر من أي شخص آخر.

وأوضح التقرير أن أولئك الذين يعملون كحراس أمن لديهم أعلى معدلات الوفيات إلى جانب العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية والسائقين والطهاة، إذ أن احتمال وفاتهم أكبر بما يصل إلى 4 أضعاف من خريجي الجامعات الذين يعملون في وظائف "مهنية" مثل المحاسبين والمحامين والمهندسين والمعلمين، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن الرجال يشكلون ثلثي القوى العاملة الذين ماتوا بسبب الفيروس في بريطانيا، مما يدل على أنهم أكثر تضررا من النساء من نفس العمر، كما أن الأشخاص الذين يعملون في ما يسمونه الوظائف "الأولية"، مثل عمال النظافة وعمال البناء، هم الأكثر عرضة لخطر الوفاة.

ومن المرجح أيضًا أن هؤلاء العمال ذوي الأجور المنخفضة كانوا يعملون طوال الأزمة أو أن يكونوا أول من يعود إلى العمل مع عودة بريطانيا إلى الحياة الطبيعية هذا الأسبوع.

والرجال الذين يعملون كحراس أمن من بين أعلى معدلات الوفيات بسبب كورونا، حيث إن 45.7 حالة من كل 100 ألف حالة وفاة منهم، وهذا أكثر بـ4 أضعاف من متوسط ​​جميع المهن الرجالية لأشخاص من نفس العمر (9.9 حالة).

وبينما توفي الرجال أصجاب الوظائف "المهنية" بمعدل 5.6 لكل 100 ألف حالة، كان معدل أولئك الذين يملكون وظائف "المهن الأولية المنخفضة المهارة" أعلى بأربع مرات، إذ وصلت لـ 21.4 لكل 100 ألف حالة وفاة.

أسباب ذلك غير واضحة، ولكن من المرجح أن يعيش الأشخاص الذين يعملون في وظائف مدفوعة الأجر بشكل أفضل في المناطق الأقل حرمانًا، وأن يتمتعوا بصحة عامة أفضل وأن يقضوا وقتًا أقل في العمل الذي يواجه الجمهور، مما قد يعرض هؤلاء الأشخاص لخطر أقل للإصابة بالفيروس.

وكان متوسط ​​معدل وفيات النساء العاملات 5.2 لكل 100 ألف حالة، وأعلى معدلات الوفاة بين النساء هؤلاء اللائي تعملن مصففات شعر (18.1 لكل 100 ألف)، أو عمال المصانع أو المستودعات (15.6) أو مقدمي الرعاية (12.7).

وتشمل الوظائف الأخرى التي تعرض فيها الرجال لمخاطر عالية بشكل خاص سائقي سيارات الأجرة، وسائقي الحافلات والمدربين، والطهاة، ومساعدي المتاجر، ويموت موظفو المصانع والمخازن من كلا الجنسين بأعداد أعلى بكثير من المتوسط​​، مما يدل على أن الأسوأ أجراً هم أيضاً الأكثر تضرراً.

اعترف الإحصائيون بأن تحليلهم لا يمكن أن يثبت أن وظائف الناس هي التي تعرضهم للخطر لأنهم لم يقيسوا إلا الأعمار، وليس عوامل أخرى مثل المكان الذي عاشوا فيه، أو الذين عاشوا معهم وعوامل أخرى، ومع ذلك، تؤكد GMB، النقابة العمالية لأكثر من نصف مليون شخص في بريطانيا، أن الإحصائيات "مرعبة".

وشددت تعليقات الخبراء والنقابات العمالية على أن "إذا كنت تتلقى أجرًا منخفضًا وتعمل خلال أزمة كوفيد-19، فمن المرجح أن تموت.. هذه هي الحقيقة الصارخة التي تعبر عنها هذه الأرقام".