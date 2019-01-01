طبيب عيون: كورونا يدخل الجسم عن طريق العين وينتشر عبر الدموع

06:55 ص | الإثنين 11 مايو 2020
طبيب عيون : فيروس كورونا يدخل الجسم عن طريق العين وينتشر عبر الدموع

طبيب عيون : فيروس كورونا يدخل الجسم عن طريق العين وينتشر عبر الدموع

كتب: لمياء محمود

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حذر علماء من أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يدخل لجسم الإنسان عبر العين وليس عبر الأنف أو الأنف كما هو معروف عنه.

وأوضح لينجلي تشو، الطبيب بقسم العيون بكلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، أن الفيروس التاجي يمكن أن يدخل الجسم من خلال العين بعدما تم العثور على بروتين بداخله يستخدم لربط الخلايا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشرح "تشو" أن الفيروس التاجي يعلق على مستقبلات الخلايا والمعروفة باسم "ACE-2" وتعرف أيضا باسم بوابة الخلايا داخل الجسم، وتم العثور على هذه المستقبلات في الجهاز التنفسي والرئتين ، حيث يتسلل الفيروس أولاً إلى الخلايا ، وكذلك الأعضاء الأخرى.

ولكن وجد الأطباء بجامعة جونز هوبكنز أن العيون تنتج "ACE-2" أيضا ما يجعلها هدفا للفيروس، وذلك يعني أنه إذا هبطت قطرات من عطس أو سعال شخص مصاب على سطح العين، فقد يبدأ الفيروس في التسلل إلى الخلايا هناك.

وأشار "تشو" إلى أن ذلك قد يفسر سبب إصابة بعض المرضى بالتهاب الملتحمة، وهو التهاب في العين يؤدي إلى احمراره وإصابته، ومن الممكن ألا أن يدخل الجسم عبر العين فحسب، بل قد تكون الدموع بمثابة انتشار للعدوى.

ويعرف أن ACE-2 هو نقطة دخول الفيروس، ويرتبط سطحه  بالمستقبلات ومن هناك ، يصيب الخلية ويتكاثر، والشخص الذي لديه المزيد من مستقبلات ACE-2 قد يكون أكثر عرضة لأول جرعة معدية من الفيروس التاجي.

كما بحث الفريق عن "TMPRSS2 "، وهو إنزيم يساعد على دخول الفيروس للخلايا، ووجدوا أن كلا من الأنزيم والبروتين "ACE-2" موجودان في نفس الخلية ما يجعل هناك فرصة أفصل لتكاثر الفيروس

ووجد "تشو" أن جميع عينات العين المأخوذة من مصابي كورونا، عثر بداخلها على "ACE-2" في الأنسجة التي تبطن داخل الجفون "الملتحمة"ـ بالإضافة إلى الطبقة الخارجية الواضحة للعين  "القرنية"والحوف وهي الحدود بين القرنية والأبيض للعين .

وأكد "تشو" أن الخلايا السطحية للعين يمكن أن تكون بمثابة بوابة دخول وخزان للانتقال من شخص لآخر. من هذا الفيروس .

وأشارت التقارير إلى أن COVID-19 قد يسبب التهاب الملتحمة، الذي كان عرضًا في حوالي 30% من المرضى في دراسة واحدة.

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