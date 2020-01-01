"اللي في القلب في القلب".. قصة خلاف عمر كمال وحسن شاكوش

هجوم مستمر وتصريحات لا تنتهي وتبادل للاتهامات لا يتوقف بين الثنائي فمنذ شهرتهما بعد تقديم أغنية "بنت الجيران"، دبت الخلافات بين المطربين حسن شاكوش وعمر كمال، رغم صلحهما في السابق إلا أن برنامج "شيخ الحارة والجريئة" أثبت تواصل خلافاتهما سويا.

في حلقة أمس من البرنامج المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، انتقد المطرب عمر كمال، طريقة حديث زميله حسن شاكوش عنه في وسائل الإعلام، قائلا: "المشكلة بيني وبين شاكوش مش مادية ولكن مشكلة أدبية، وأنا مش بحب شغل الصفار وإحنا كدة بنتعامل بميت وش، إحنا بشكل عام بنتكلم لكن اللي في القلب في القلب وده شغل نفاق".

واستنكر كمال، تصريحات حسن شاكوش التي قال فيها إنه صاحب نجاح عمر كمال كمطرب، قائلا: "هو بيسعرني على أساس إيه، أنا أجري زاد بتعبي ومجهودى، واللي زودنا ربنا وقسملي رزقي، وأنا قعدت فترة مش موجود وكان حسن اللي متصدر للمشهد"، مشيرا إلى أن شاكوش اتصل به بعد حلقة شيخ الحارة اللي ظهر فيها واعتذر له "بس أنت متشتمنيش في شارع وتصالحني في حارة".

وخلال لقاءه ببرنامج "رامز مجنون رسمي" قال حسن شاكوش عند سؤاله عن حقيقة انتهاء الخلاف بينه وبين الفنان عمرو كمال، قال :"الخلاف بينا ما انتهاش".

أصل الخلاف بين شاكوش وعمر كمال

بعد نجاح أغنية بنت الجيران واحتلالها المركز الثاني عالميا من الاغاني الأكثر استماعا عبر "الساوند كلاود"، أصبح شاكوش ملازمًا للأغنية واشتهر عكس "كمال" الذي رأى أن حقه فيها أصبح مهدورًا، ليفتح النار على "شاكوش"، بعد أن تعمّد الظهور تلفزيونيًا دونه، والحديث عن الأغنية، حيث اتهمه بمحاولة إبعاده عن الصورة والاستئثار بالنجاح بدونه وسرقة تعبه ومجهوده.

وكتب "كمال" عبر حسابه على فيسبوك: "مهما حاولت تبعد عمر كمال عن الصورة، في برامج ومقابلات وأخبار وفي كل حتة، الناس عارفة كويس جدا مين بيغني إيه".

وقال كمال في لقاء سابق مع "الوطن": إن حسن شاكوش يظهر في وسائل الإعلام المختلفة بمفرده، وينسب النجاح لنفسه، مؤكدًا أنه "لم يتقاض مليما واحد عن مشاركته في هذا المهرجان"، رغم النجاح الكبير الذي حققه، وأن حالته النفسية تأثرت سلبًا، بعد محاولات إنكار دوره في مهرجان "بنت الجيران"، فضلا عن استياء أسرته من تلك المحاولات: "كنت أقدم لهم أي مبررات حتى لا يشعرون بالغضب".

واستمرارا لتفاقم الخلاف بينهمان رد شاكوش عليه، "كمال ليس صاحب الأغنية، وعرضت عليه مشاركتي، والأغنية بالكامل ملكي، ومع ذلك لا توجد أزمة بيننا، وكل ما يتردد غير حقيقي. كمال صديقي منذ سنوات طويلة، وشريك نجاحي، ونحن متفقان ونغني معاً في الحفلات".

ونهاية لتلك الخلافات، تدخل الفنان تامر حسني في فبراير الماضي، للصلح بينهما، وهو ما كشف عنه عمر كمال عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية، قال فيها: "قعدة الصلح خير تحت رعاية العالمي تامر حسني أخونا الكبير، ومفيش أي حاجة وإن شاء الله اللي جاي خير"، ولكن يبدو أن الصلح لم يأتي بثمار أو نتائج واستمرت الأزمة بينهما.